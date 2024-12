A Pentagon egyik tanulmánya bebizonyíthatja az újjászületést

„Analysis and Assessment of The Gateway Process” – egy 29 oldalas dokumentum, amit 1983-ban készített Wayne M. McDonnell, az amerikai hadsereg alezredese. 2003-ban oldotta fel a titkosítást a CIA, azonban most újra előkerült, miután egy chicagói humorista, Sara Holcomb összefoglalta a dokumentumot és alátámasztotta az újjászületést vele.

A dokumentum eredeti célja az volt, hogy jobban megértsék a katonai hírszerzők munkáját

A dokumentum szerint a tudat egy folytonos energia, ami túlmegy az emberi valóság felfogásán is, ez az energia nem áll meg és nem tud meghalni sem.

Az akkor még titkos „Gateway”-projekt, amely McDonnell elemzésén alapul, egy képzési rendszer volt, amelyet úgy terveztek, hogy fokozott erőt, fókuszt és koherenciát teremtsen a tudat megváltoztatása érdekében. A képzés célja az volt, hogy a gyakorló tudatát a fizikai létezésen kívülre helyezze, hogy végül még az idő és a tér korlátaitól is megszabaduljon.

Ha valaki eléri az említett állapotot, akkor vissza tud hozni már elfeledett emlékeket, hiszen a tudat tovább halad az újjászületésnek köszönhetően, miután a gazdatest elpusztul.

A humorista még felhozott egy másik példát is, mikor a Virginia Egyetem Orvostudományi Karának egyik tanulmánya több mint 2500 gyereknél jegyzett fel előző életekből származó emlékeket – írta a Daily Mail.