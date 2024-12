Több mint 223 tonna élelmiszerrel segít nehéz sorsú embereknek az idei Adni Öröm! karácsonyi adománygyűjtő akció

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat idén 28. alkalommal hirdette meg a SPAR Magyarország kijelölt üzleteiben az Adni Öröm! akciót. A karácsonyi gyűjtés már a hónap első napján elkezdődött az Adni Öröm! adománykártyák értékesítésével, a személyes jelenléten és a vásárlók megszólításán alapuló hagyományos gyűjtés pedig december 12-17. között zajlott több mint 150 SPAR és INTERSPAR áruházban.

„Az idei gyűjtésünk mottója: „A karácsony idén mindenkihez elér!” Egyetlen csomag tészta, vagy egy kilogramm cukor is messzire jut, hiszen közös erővel a sok apró felajánlásból végül egy hatalmas segítség lesz. Nagy örömmel számolhatok be arról, hogy az idei évben 223 tonna tartósélelmiszert ajánlottak fel a SPAR-üzletek vásárlói. Ezen felül az adománykártyákból befolyt közel 5,5 millió forintból és a SPAR által felajánlott további 5 millió forintból szintén élelmiszereket vásárol a Szeretetszolgálat. Mindezek révén 2024-ben több mint 26 ezer nehéz sorsú ember ünnepét tudjuk szebbé tenni. A SPAR Magyarország nevében köszönjük vásárlóinknak a felajánlásaikat, a gyűjtésben résztvevő önkénteseknek pedig a segítséget” – hangsúlyozta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

„Az Adni Öröm! akció napjai alatt ebben az évben is emberek tízezrei döntöttek úgy, hogy szükséget szenvedő társainknak segítenek. Mi pedig nemcsak az adományokért vagyunk hálásak, hanem azért is, mert lehetőségünk nyílt közvetíteni, ha úgy tetszik egy rövid időre hidat építeni a mindennapjaikat két különböző világban élő emberek között. A SPAR üzleteiben rengeteg visszatérő vásárlóval találkozunk, akik évről évre segítik munkánkat, várják és keresik az adománygyűjtő akciót. A tőlünk segítséget kérő családokat hosszú ideje ismerjük, néhány éve azonban már az üzletekben minket támogató vásárlók között is egyre több ismerős arccal találkozunk. Mindenkinek köszönjük a felajánlásokat!” – mondta el Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.

„A SPAR Magyarország és stratégiai partnere, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat együttműködése 2025-ben is folytatódik: a tanévkezdés előtt tanszergyűjtés, karácsony előtt pedig élelmiszergyűjtés indul. Emellett a vállalat egész évben segíti a szervezeten keresztül a rászoruló embereket élelmiszeradományokkal” – tette hozzá Maczelka Márk.