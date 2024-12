Bosszút állt a kis ravasz a simabőrűn: erről szól a 43 éve bemutatott mese

A kis Vukról szóló mesét a bemutatását követően már milliók látták

A Vuk egy 1981-ben bemutatott magyar drámai kalandfilm műfajú rajzfilm, ami Fekete István azonos című regényéből készült-írja a Wikipédia. A tévé- és mozifilm a Pannónia Filmstúdió gyártásában készült, a MOKÉP forgalmazásában jelent meg és először 1981. április 18. és 21. között sugározták négy rövidebb részben a televízióban, egy hosszabb egész estés filmként pedig 1981. december 10-én mutatták be a mozikban. Ez az 1980 utáni magyar filmgyártás legnézettebb alkotása: a bemutatását követően 2,4 millióan látták.

A mese Fekete István Vuk című regénye alapján készült.

Ma van a lassú ételek világnapja is

A hivatalos nevén Terra Madre világnapot 2009 óta minden év december 10-én világszerte megtartják. A világnap fókuszában a hagyományos termékeket előállító helyi közösségek, illetve az ilyen termékeket felhasználó Slow Food (nyugodt, egészséges főzés és étkezés) mozgalom áll. Magyarországon 2014 óta szervez szakmai rendezvényeket a Földművelésügyi Minisztérium (FM) a Terra madre világnapja alkalmából.

December 10. az emberi jogok napja is

1948-ban fogadta el az ENSZ közgyűlése az emberi jogokról szóló egyetemes nyilatkozatot. Ennek emlékére az ENSZ 1950. december 4-i közgyűlése december 10-ét az Emberi Jogok Napjává nyilvánította.

Ezen a napon hunyt el Alfred Nobel

A svéd kémikus és gyáros, a dinamit feltalálója, a Nobel-alapítvány létrehozója 1896. december 10-én halt meg San Remóban, 63 éves korában. Ezt követően, 1901-ben ezen a napon adták át a először a Nobel-díjakat és azóta is minden évben december 10-én van a díj átadó ünnepség.

Az első Nobel-díjat is egy december 10-ei napon adták át

Az első Nobel-díjakat 1901-ben ezen a napon adták át. Azóta minden év december 10-én van a díj átadó ünnepsége. Kapott már díjat 4 házaspár, 1 testvérpár, 1 alkalommal fordult elő, hogy apa és fia, míg 5 alkalommal, hogy apa is és a fia is kapott díjat, 2023-ban pedig két magyar is elnyerte ezt az elismerést.

Ez a nő írta az első számítógépes programot

Ada Lovelace grófnő, matematikus és író, az első számítógépes program megírója 209 évvel ezelőtt, 1815-ben ezen a napon született. Főként arról volt ismert, hogy leírást készített a Charles Babbage által tervezett első mechanikai számítógéphez, az analitikai számolóműhöz. Egyesek szerint a géphez készült programokat is ő írta, így az első számítógép-programozónak tekinthető, de hozzájárulásának mértéke vitatott.