Már fogadhatunk is kedvenc profi és celebbokszolónkra

Végletekig fokozhatja az izgalmakat a Szerencsejáték Zrt. és a Hell Boxing Kings között megkötött együttműködés, melynek értelmében nemcsak egyedülálló sportélmény várja a rajongókat, hanem most először fogadhatnak is kedvenc sportolóikra és celebjeikre december 22-én a Hell Boxing Kings döntőjén. A miskolci DVTK Arénában rendezett nemzetközi bokszgálán a tíz országos selejtező során döntőbe jutott legjobb harcosok csapnak majd össze négy súlycsoportban a fődíjért, valamint a profik mellett a Nemzetközi Celebboksz Liga versenyzőiért is lehet majd szorítani.