Loch Ness-i szörny: 50 év tanulmányozás után lerántotta a leplet a rejtélyről a természettudós

A Loch Ness-i szörnnyel kapcsolatos históriákban dinoszauruszok és űrlények is szerepeltek már, ám most egy természettudós izgalmas teóriával állt elő, mely a korábbiaknál sokkal egyszerűbb a magyarázattal szolgálhat.

A Loch Ness-i tó rejtélye végre megoldódhat (Fotó: Pexels/Chris Clark – Képünk illusztráció)

Loch Ness „szörnye”

Adrian Shine természettudós számos alkalommal nekifutott a Nessie-ként ismert lény felderítésének, ám most úgy érzi, sikerrel járt. A férfi bizonyítékokat és észlelési feljegyzéseket gyűjtött új könyvéhez, mely A tengeri kígyók természettörténete címet viseli. Shine kutatásai nemcsak a könyv szempontjából bizonyulnak fontosnak, hanem az átlagemberek szemszögéből nézve egy régóta élő rejtély megoldását is jelenthetik.

A tudós azt állítja, hogy az Loc Hess-i szörnyészleléseket egész egyszerűen a tóban vadászó vízimadarak idézték elő, amelyek a tiszta időjárás miatt jobban láthatóvá váltak, míg a rejtélyes buckák vagy hurkok, amelyek a víz felszínén jelentek meg, azokat valójában csak a tó hullámzása idézet elő – írja a Daily Star.

Shine hozzátette, a „szörny” iránti lelkesedés és vadászat fellendülése elsősorban a régi térképeken látható, klasszikus tengeri kígyó-ábrázolásoknak volt köszönhető. A szakember így értékelt:

A hullámzások valószínűleg a szörnyek észlelésének első számú oka, a «hosszú nyakúak» pedig a vízimadarak. Természetesen vannak hosszú nyakú lények a tóban: hattyúknak hívjuk őket.

Shine szerint a víz mozgását Nessie dudoraiként lehetett értelmezni.

Amikor egy hajó közeledik feléd, nyilvánvaló, hogy ott mi a hullámzás. Látod, ahogyan szétterül a feléd közeledő, vagy éppen távolodó hajó oldalainál. A hullámvonalak szinte folyamatosak lehetnek, és ez egy lenyűgöző illúzió. Nagyon lenyűgöző.

Érdekesség, hogy egy Tommi Vainionpää nevű finn fotós egy hattyú különböző részeiről készült, sziluettként rögzített képekből szerkesztette össze Nessie hasonmását. A szörnyeteggel összetévesztett más vízimadarak között kormoránok és tőkés récék is szerepeltek. Ez a kísérlet is rátett egy lapáttal arra a tényre, hogy az emberek az egyszerű és hétköznapi jelenségek kapcsán is képesek olyan legendákat szőni, amelyek többet akarnak elmesélni egy szimpla eseményről.