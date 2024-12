Kormányinfó: A kormány célja, hogy ne teljen el több karácsony a fegyverek árnyékában!

A kormány célja, hogy ne teljen el több karácsony a fegyverek árnyékában! Orbán Viktor a béke érdekében folytat tárgyalásokat, egyeztetett Ferenc pápával, Trumppal és Putyinnal

Orbán Viktor tájékoztatta a kormányt a béke és a tűzszünet esélyeiről. Magyarország az uniós elnökség középpontjába is a békét helyezte. A helyzet jó irányba változott, fél éve senki nem akart Európában a békéről hallani – Magyarországon és a Vatikánon kívül –, ma pedig mindenki a békéről beszél. Ehhez hozzájárult az amerikai polgárok döntése is. A kormány célja, hogy ne teljen el több karácsony a fegyverek árnyékában. Orbán Viktor ennek érdekében folytat tárgyalásokat, egyeztetett Ferenc pápával, Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal. A béke esélye az amerikai elnökválasztás eredményeként reális. Mindenkinek a mielőbbi tűzszünet az érdeke, ez teremthet keretet a tárgyalásokhoz. A karácsonyi tűzszünet mellett jelentős fogolycserét is szeretnének elérni. Orbán Viktor ma Recep Tayyip Erdogan török elnökkel tárgyal.

Orbán Viktor / Fotó: Máthé Zoltán

Veszélyes helyzetet okozott a Magyar Péter és a Magyar Hang által terjesztett álhír, ami tudatos akció része is lehetett. A nemzetbiztonsági vizsgálat ki fogja deríteni, hogy az álhírterjesztők is részesei ennek az akciónak vagy csak hasznos idióták.

Összehangolt akció is állhat a szír elnök Budapestre utazásával kapcsolatos álhír mögött, amit Magyar Péter és a Magyar Hang terjesztett. Az álhír veszélyes helyzetet teremtett. Magyarországnak. A folyamatban lévő nemzetbiztonsági vizsgálat célja az is, hogy kiderítse, hogy akik az álhírt terjesztették, azok maguk is részesei ennek a titkosszolgálati akciónak, vagy csak olyan hasznos idióták, akiket más államok tetszés szerint használhatnak fel saját céljaikra. Az álhír következtében veszélybe kerültek a szíriai magyar külképviselet dolgozói, az ott élő magyarok, védelmet kellett nyújtani a budapesti szír követségnek, és megnövekedett terrorkockázattal is számolni kellett: A vizsgálat eredményéről az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságát tájékoztatni fogják.