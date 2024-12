Adventi tragédia: karácsonyi vásáron kellett újraéleszteni egy férfit Újpalotán

Vidám fényfüzérek, pompába boruló karácsonyfák és nyüzsgő karácsonyi vásárok uralják az ünnepeket megelőző időszakot. Sajnos azonban nem mindenki számára hozott boldogságot az adventi időszak: egy család élete ugyanis egy XV. kerületi karácsonyi vásáron tört ketté.

Tragédia karácsony előtt: adventi sokadalomban kellett újraéleszteni egy nyugdíjast / Fotó: unsplash (Illusztráció)

Karácsonyi vásáron kellett újraéleszteni a férfit

Információink szerint a nyugdíjas helyi férfi, Dr. M. Balázs egy környékbeli egyesület szervezésében ment el a pestújhelyi adventi sokadalomba, hogy gyertyát gyújtson többedmagával. A férfi éppen társaival ballagott keresztül az adventi ünnepségen, a végcél, azaz az Evangélikus Kistemplom felé. Úgy tudjuk, hogy ekkor még semmi gondja nem volt: Balázs bácsi ismerősei szerint mindig, örömmel és életerővel tele nyüzsgött a sokadalomban.

Egyik pillanatról a másikra azonban rosszul lett és összeesett. Lapunk úgy értesült, hogy a férfihez többen is odarohantak, és megpróbáltak segíteni rajta, míg mások a mentősöket értesítették. Úgy tudjuk, hogy az Országos Mentőszolgálat munkatársai rövid időn belül a helyszínre is érkeztek, ahol emelt szinten kezdték meg Balázs bácsi újraélesztését. Információink szerint mindent megtettek érte, a mentősök ugyanis órákon keresztül harcoltak az idős férfiért, a közel egy órás harc közben többször is megpróbálták újraéleszteni.

Nem sikerült megmenteni

Sajnálatos módon minden küzdelem ellenére nem sikerült megmenteni az életét, így a férfi a helyszínen elhunyt. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a mentősöket, akik megerősítették szomorú értesüléseinket:

A helyszínen egy 75 év körüli férfi az újraélesztési kísérlet ellenére sajnos életét vesztette

- mondta el a Metropolnak Udvardi-Lakos Luca, az Országos mentőszolgálat kommunikációs szervezője. Társa, Katalin szívszorító szavakkal búcsúzott kedvesétől:

Vasárnap este Pestújhelyen az Adventi Sokadalomban nyüzsgött, ahogy szokott, aztán egyszer csak rosszul lett és vége. A mentősök már nem tudták újraéleszteni

- írta az összetört asszony.