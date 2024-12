Ezt semmiképp ne hagyd ki! Akár 1600 forintért is jóllakhatsz a budapesti karácsonyi vásárokban - videóval

Budapest két ikonikus karácsonyi vására is pénztárcabarát menüvel várja az ünnep szerelmeseit. A Szent István téren az Advent Bazilika, a Vörösmarty téren pedig a Vörösmarty Classic Xmas várja a nagyérdeműt ínycsiklandóbbnál ínycsiklandóbb, ráadásul olcsó karácsonyi menükkel.

Akár 1600 forintért is jóllakhatsz az ikonikus karácsonyi vásárokban Fotó: Mediaworks

Kapva kaptam az alkalmon, hogy kipróbáljam a beharangozott pénztárcabarát menüket és meg kell mondjam nem csalódtam. Be kell vallanom, szeretem a hasam, így nekem egyáltalán nem okozott gondot, hogy több menüt is meg kellett kóstolnom, ám a 3. után én is feladtam a küzdelmes harcot. Az izgalmasnak ígérkező programot azzal kezdtem, hogy felmértem a kínálatot és meglepődve tapasztaltam, hogy finomabbnál finomabb ünnepi menüket kínálnak 1600 forintért a meleg ételt forgalmazó vendéglátó egységek. Mielőtt úgy döntesz te is kipróbálod, jó ha tudod, ezekben a vásárokban kizárólag bankkártyával lehet fizetni, így erre mindenképp készülj fel, nehogy hoppon maradj. Úgy döntöttem egy nem túl nehéz étellel kezdek be, így egy zöldséges csirkeragu mellett tettem le a voksom. A választott menü nagyon finom volt, ráadásul szinte jól is laktam tőle, így a második menü kiválasztása előtt vártam egy kicsit és ittam egy forró teát, hogy kicsit átmelegedjek.

Nagy adagokat kaptam a pénzemért, ráadásul finom is volt az étel Fotó: Mediaworks

A második menünek egy spenóttal és sajttal töltött csirkét választottam zöldséges rizzsel, ami szintén nagyon ízlett, de azért inkább megkértem a pincéreket, hogy csomagolják el nekem, mert tudtam, a Vörösmarty téren még tuti kóstolni szeretnék valamit. Jó döntés volt, ugyanis nekem ez a lecsós burgonya ízlett a legjobban, amit egy szelet sertés hússal tálaltak. Mivel több már tényleg nem fért belém, sok finomságot kihagytam, ám megfogadtam, biztosan kijövök még a családommal is, ugyanis a finom ételek mellett a hangulat és a barátságos vendéglátás is egészen elképesztő a Budapest szívében megrendezett karácsonyi vásárokban. Ha pedig nem hiszel nekem, menj el és te is próbáld ki ezeket a szuper karácsonyi menüket. Ígérem, simán jóllaksz majd te is 1600 forintból!

