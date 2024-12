Hamarosan megváltozik a SZÉP-kártya rendszer, erre ügyelj!

Az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv részeként 2025-től a Széchenyi-pihenőkártyára (SZÉP) érkező juttatások 50 százaléka felhasználható lesz lakásfelújításra is. Új zsebbel is bővül a SZÉP-kártya, aminek célja az aktív életmód támogatása, ösztönzése – írta meg a Világgazdaság (VG).

SZÉP-kártya: segítség a lakásfelújításhoz

A béren kívüli juttatás 50 százaléka lakásfelújításra is fordítható lesz, így többek között vasárut, építőanyagot, festéket, üveget, bútort, valamint világítási eszközöket is vásárolhatunk majd a SZÉP-kártyánkra érkezett összeg egy részéből. A kormány ezzel az intézkedéssel újabb eszközzel támogatja a megfizethető lakhatást, ami az akcióterv egyik alappillére.

Az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv egyik legfőbb pontja a lakhatási kérdés megoldása. A kormány pedig elkötelezett a megfizethető lakhatás biztosítása mellett – mondta el megkeresésünkre Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője. – További célunk az is, hogy a már meglévő lakások felújítására is legyen lehetőség, a számos intézkedés egyik eleme pedig a SZÉP-kártyára érkező juttatások 50 százalékának felhasználása. Ebből beszerezhetőek lesznek azok az alapanyagok, amelyek szükségesek a felújításhoz, de bútort, valamint világítási eszközöket is lehet majd vásárolni – ismertette Vargha Tamás.

Új zseb nyílik

A kormány a magyar munkavállalók egészségének megőrzése és aktív életvitelük támogatása érdekében Aktív Magyarok néven új zsebet nyithat jövőre a SZÉP-kártyán.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet értelmében a munkavállalók az így kifizethető havi 10 ezer forintot kizárólag sportolásra, aktív életmóddal kapcsolatos szolgáltatásokra fordíthatják majd

– olvasható a VG cikkében. A juttatás többek között felhasználható lesz szabadidős vagy sporteszközök kölcsönzésére, sport vagy szabadidős képzésekre, valamint sportegyesületi tevékenység finanszírozására is. A kormány intézkedése nyomán a SZÉP-kártyán keresztül évente fizethető összeg így havi 10 ezer, évi 120 ezer forinttal nő, 450 ezerről 570 ezerre.