Elképesztő bosszút állt anyósán egy feleség, aki mérleget kapott a súlya miatt karácsonyra

Rendkívül sértő ajándékot kapott anyósától egy nő karácsonyra: mérleget. Mindezt azok után, hogy ő is tisztában volt súlygyarapodásával, miután a pandémia alatt 30 kg-ot hízott. Eleve változtatni akart kinézetén már csak az egészsége miatt is, így elkezdett odafigyelni az étkezése. Apró változásokat iktatott be a diétájába, ami miatt hetente 1-2 kilogrammtól sikerült megválnia. Nem volt egyszerű, de végül elérte a célját, 75 kg lett. Ekkor kapta meg azt a bizonyos csomagot anyósától, ajándékosztáskor a fa körül.

Mérleget kapott karácsonyi ajándéknak Fotó: Pexels / Pexels

Nem az anyós volt az azonban, aki utoljára nevetett.

Bosszút tudtam állni rajta, mert mire megkaptam az ajándékot, addigra ledobtam a pandémiai felesleget, ami miatt állandóan bántalmazott. Csalódottnak is tűnt, amikor rájött, a burkolt üzenete nem ért célba. Így legalább kicsit élvezhettem a revansot

- közölte névtelen posztban Redditen hozzátéve, hogy legalább van egy új mérlege, miután az övé már régi, ütött-kopott volt.

A posztját olvasók persze nem hagyták szó nélkül a történéseket. Rögtön írták neki sorra, ők mit ajándékoznának a helyében legközelebb az anyósnak:

Adj neki egy dobozt, amiben van műfogsorrögzítő, aranyérkenőcs, intim fertőzés elleni krém

- sorolták az ötleteket, amelyek között természetesen szerepelt a ránctalanító krém is, írja a Mirror.