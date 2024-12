"Apám teljesen megőrült: kamerán keresztül figyeli anyámat, azt hiszi, megcsalja!"

Elkeseredett egyetemista kereste fel panaszával a The Sun tanácsadóját. A 26 éves fiatalember levelében elárulta, hogy az 55 éves anyjával és az 57 éves apjával lakik még otthon, és van egy bátyja is, aki már elköltözött. Ezután kitért arra, hogy a szülei mostanában folyamatosan vitatkoznak egymással, az apa ráadásul elkezdte vádakkal is illetni az anyát.

A fiatal férfi már nem bírja elviselni az apja és az anyja örökös vitáit / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Anya és apa korábban boldogok voltak együtt, de az elmúlt években nem jönnek ki egymással. Hallom, ahogy veszekednek, amikor a szobámban tanulok, és veszekednek akkor is, amikor eszünk

- panaszolta el a levélíró, majd hozzátette, az apja mindenben hibát talál, amit az édesanyja tesz vagy mond, ami miatt a nő - akinek saját étkezdéje van -, egyre több időt kezdett el a munkahelyén tölteni, hogy ne legyen a férje közelében. A férfi emiatt csak még gyanakvóbbá vált, a pontot az i-re pedig az tette, amikor az anya egy kamerát talált a munkahelyén.

Amikor szembesítette apámat, ő bevallotta, hogy azért tette oda, mert biztos volt benne, hogy viszonya van az egyik fiatalabb férfi alkalmazottjával. A felvételeket otthon nézte a laptopján. Tiszta paranoiás, anya pedig pokoli dühös. Hangosan veszekedtek, és ez szörnyű

- tette hozzá a fiatalember, aki már alig bírja elviselni az együttélést a szüleivel, azonban nem szeretné magára sem hagyni az édesanyját.

A tanácsadó, Deidre, válaszában úgy vélekedett, az apánál valamilyen kognitív károsodás válthatta ki ezt a megváltozott viselkedést, mialatt arra is rámutatott, a múltban talán történt valami a szülők közt, ami végül most csúcsosodott ki. Ezután arra biztatta a levélírót, beszéljen az édesanyjával.

Kérd meg, hogy legyen őszinte azzal kapcsolatban, hogy mi áll mindezek mögött. Mondd el neki, hogy aggódsz érte és apádért, és azt is, hogy segítségre van szükségük a problémájuk megoldásához. Talán apádnak orvoshoz kell fordulnia

- javasolta Deidre, majd hozzátette, a levélíró esetleg a bátyjához is fordulhat, hátha tudna valamiképpen segíteni.