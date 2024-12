A szír gépről szóló álhírrel veszélybe sodorták, célponttá akarták tenni Magyarországot

Szíria budapesti nagykövetségét meg kellett védeni egy incidens miatt, a damaszkuszi magyar nagykövetség tagjait pedig ki kellett menekíteni, s egy másik országba szállítani. De Szíriában jelenleg is tartózkodnak magyarok. Ebben a hangulatban a tűzzel és emberéletekkel játszik az, aki újfent hamis híreket közöl, melyeket a nemzetközi sajtó is átvesz, és a közösségi médiában is úgy osztogatják fékezett gondolkodású tiszás rajongók, mintha nem lenne holnap.

De vajon tudja garantálni a Tisza párt vagy Magyar Péter, hogy nyugat-európai terrorsejtek, Bassár el-Aszad ellenlábasai nem érkeznek Magyarországra bosszút állni, véres cselekményt végrehajtani az álhír hatására? Dehogy tudja, mégis terjesztik tovább, kockára teszik honfitársaink és a hazánk biztonságát, gyengítik Magyarországot. Ez a valódi cél. A külföldi cél.