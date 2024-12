Orbán Viktor: 2025 egy fantasztikus év lesz

Békeköltségvetés jön 2025-ben, fantasztikus évre számít Orbán Viktor

A kormányfő kijelentette: Európa gazdaságának minden baja a háborúból ered. Ugyanakkor elmondta, ahogy az utóbbi hónapok változásai miatt nagy valószínűséggel békeköltségvetést érdemes elfogadni 2025-re. Ennek kapcsán leszögezte: a magyar családok számára a legfontosabb, hogy elindulhatnak felfelé, meglátása szerint pedig 2025 egy fantasztikus év lesz.

Ha a háborús zivatar eltűnik a fejünk felől, rögtön megváltozik az életünk, kisüt a nap. Úgy fogjuk látni, hogy érdemes vállalkoznunk, kockázatot vállalnunk, erre a pszichológiai tényre épít a költségvetés

– mondta Orbán Viktor. Kiemelte: az elmúlt évtizedek legnagyobb európai béremelése jön, a minimálbér-emelés pedig a többi bérre is kihatással van. Korábban az egészségügyben emeltek, a pedagógusoknál is megtörtént ez, valamint a vízügyeseknél és a bíróknál is sikerült megegyezni. Van még néhány hely, ahol méltatlan állapotok vannak, ezeket fel fogják számolni. Orbán Viktor nyomatékosította: a magyar gazdaság 2025-re vonatkozó terveinek szilárd pénzügyi alapjai vannak, hatalmas gazdasági kapacitások indulnak meg a jövőben.

Az eltűnt gyerekeket keresni kell

A beszélgetés végén szóba került Till Tamás meggyilkolása, melynek kapcsán Orbán Viktor elmondta, hogy az eltűnt gyerekeket keresni kell, és sosem szabad feladni. A miniszterelnök szerint ebben nincs kompromisszum. Fontos dolognak nevezte, hogy Magyarországnak remek rendőrei vannak, majd leszögezte, hogy igazságnak lennie kell.