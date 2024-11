Vilmos herceg élete legnehezebb évéről vallott: „Brutális volt!”

Vilmos herceg a 2024-es évéről úgy nyilatkozott afrikai útja végén, hogy egyik legnehezebb volt élete során. Kijelentése érthető is. A Buckingham-palota februárban jelentette be, hogy Károly királyt rákkal diagnosztizálták és kemoterápiás kezelésbe kezd, 6 héttel később pedig Katalin hercegnét is diagnosztizálták betegséggel. A szomorú hírek az egész királyi családot megrázták.

Vilmos herceg Afrikában beszélt arról, milyen nehéz volt számára az idei év Fotó: AFP

Afrikai útjának végén, az Earthshot Prize Awards átadóján Vilmos herceg megosztotta a riporterekkel, miként tudott megbirkózni édesapja és felesége betegségével.

Borzasztó volt. Talán ez volt életem legnehezebb éve. Nagyon nehéz volt megpróbálni mindenen túljutni és közben mindent a pályán tartani.

Károly király azóta visszatért a nyilvánosság elé folytatni királyi teendőit, és Katalin hercegné is befejezte kemoterápiás kezeléseit.

Büszke vagyok a feleségemre, büszke vagyok apámra, ahogyan kezelték a dolgokat. De személyes családi szempontból ez brutális volt.

Pénteken Robert Hardman királyi szerző a BBC műsorában azt mondta, hogy a herceg beismerése a legnagyobb példája annak, hogy a királyi család egy őszintébb nyilvános képet mutat magáról. Utalt a közelmúltbeli dokumentumfilmekre is, amelyekben a walesi herceg és a királynő is részt vett, és azt mondta: a monarchiának egy különleges éve volt.