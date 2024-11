„Szeretem és vonzónak tartom a férjem, de nincs időm rá, és nem is kívánom vele a szexet”

Online kért tanácsot egy kétségbeesett, 30-as évei végén járó asszony. Mint írja, három gyermeket nevel, akik közül a legidősebb is csak nyolcéves, és mellette még dolgozik is. Káosz az élete, amit a legjobb tudása szerint igyekszik összetartani, de emiatt nem jut ideje a férjére, aki szintén dolgozik, és néha besegít a gyerekekkel és az otthoni munkával is. Szigorú rend szerint élnek, aminek betartására annyira törekszik minden nap, hogy a szexre már nem jut elég energiája régóta, ami miatt bűntudata van.

Szeretem a férjem, és még mindig őrülten vonzónak találom. De egyszerűen mindig keresek valami kifogást, ami könnyű, mert valaki vagy valami mindig igényli a figyelmemet, de tudom, nem tehetem ezt örökké. Soha nem voltam még így. Mindig nemi élettel teli életünk volt, úgyhogy nem volt eddig ilyen problémám

– írja névtelenségének megőrzése mellett.

Kiemeli, azért pánikol most igazán, mert nemrég találkozott pár barátjával, akik közül az egyik viccesen közölte vele, ha nincs szex, az a vég kezdete egy párkapcsolatban. Ezért érdeklődik kétségbeesve: normális, hogy most egyszerűen ok nélkül, de nem akar összebújni a férjével?

Kérdésére egyből érkeztek is a válaszok, hogy úgy tűnik, hogy egyszerűen egy jó beszélgetésre, kettesben töltött időre sincs lehetőségük, nemhogy együttlétre. Úgy vélik azonban, a szex leginkább már azért nincs terítéken, mert inkább lakótársakként élnek egymás mellett, mintsem házastársként. Az azonban már jó jel, hogy rájött, valami probléma van – írja a Mirror.

Igen, szülők vagytok és mozgalmas, fárasztó az élet, de még így is időt kell találnotok arra, hogy értékeljétek a másikat. Gondolj arra, mit csináltok azok után, hogy a gyerekek ágyban vannak. Leültök és beszélgettek? Együtt vacsoráztok? Vagy gyorsan elalszol a tv előtt? Talán nem minden estét tudtok együtt tölteni, de néhányat biztos. Újra kapcsolódnotok kell egymáshoz, ha újra érezni szeretnéd a szex utáni vágyat

– közölték vele.