Orbán Viktor: Jó esély van arra, hogy 2025 békeév lesz

Ismét a Kossuth Rádió vendége volt Orbán Viktor, aki a budapesti diplomáciai csúcs alatt látogatott el a Jó reggelt, Magyarország! műsorába, hogy beszéljen az elmúlt napok Magyarországot érintő legfontosabb kérdéseiről.

A beszélgetést kezdeteként felidézték, Orbán Viktor csütörtökön úgy fogalmazott: "A világ gyorsabban fog megváltozni, mint azt gondoljuk!" Ez valóban így van, hiszen 24 órán belül megbukott a német kormány, valamint az Amerikai Egyesült Államoknak új elnöke lett Donald Trump személyében, aki elsöprő győzelmet aratott Kamala Harris felett.

A miniszterelnök azzal kezdte: Európa vezetői két éven keresztül arról próbálták meggyőzni a világot, hogy a háború és a szankció jó, a béke pedig rossz.

"Hirtelen vágányt átállítani, úgy, hogy az egész világ hallgatott éveken keresztül, talán még hittek is neked sokan, az nehéz dolog" – magyarázta.

Orbán Viktor emlékeztetett: az elmúlt két év, a háború két éve hatalmas károkat okozott Európának és Magyarországnak. Ha 2020-ban Donald Trump nyert volna, akkor nem lett volna háború. Ez nem történt meg, és most iszonyatos árakat fizetünk. Néhány országot leszámítva Európában mindenki a rossz megoldást támogatta – tette hozzá. Ennek azonban vége van, hiszen az amerikai akkora győzelem, hogy az a Marsról is látszik.

Ha Amerika új elnöke háború helyett békét akar, migráció helyett migránsellenes politikát akar, gender helyett családvédő politikát akar folytatni, akkor ez nyomot hagy majd a világban. Nekünk, európaiaknak erre valahogy válaszolni kell

– elemezte a helyzetet.

Az elmúlt napok nagy változást hoztak a világ és Európa életében - magyarázta a miniszterelnök

Amerika ki fog szállni a háborúból

Orbán Viktor szerint a háborúval kell kezdeni valamit, a fronton katonai vereség van, az amerikaiak ki fognak szállni a háborúból.

Trump nem fog háborút indítani, mert ő egy igazi üzletember, és az élet akkor megy jól, ha nincs háború.

Ezt a háborút egyedül Európa nem tudja finanszírozni – tette hozzá. Nő azoknak a száma, akik csendben maradnak, és azoknak a száma is, akik szerint alkalmazkodni kell az új helyzethez – tette hozzá. Ez a folyamat zajlik most, például a budapesti diplomáciai csúcson is. Kiemelte: mi mindig is azt mondtuk, hogy a háború nem megoldás.