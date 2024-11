Óbudai korrupció: MSZP-s pártkatonára akarják bízni a kerület vagyonát

Burghard Attila kinevezés sokak szerint a korábbi korrupciós hálózat továbbélését jelentené Fotó: Óbudai Fidesz

Óbudai korrupció: Börtönből nem lehet irányítani egy kerületet

Amióta Kiss László polgármester hűvösön van és több önkormányzati vezetőt is letartóztattak, az önkormányzat működése durván akadozik. Nem tud a lakosság ügyet intézni, állandó a szemét és a kosz az utcákon, az ingatlanokba jogcím nélküli, illegális lakók, csövesek és droghasználók költöznek. Mint ahogy megírtuk, az óbudai lakosság szerint "a börtönből nem lehet a kerületet irányítani", többen demonstráltak is amiatt, hogy mondjon le Kiss és Czeglédy és legyen új választás, hogy haladhasson Óbudán az élet. Kiss azonban nem mondott le, ahogyan alpolgármestere sem. A kerület pedig döcög, legutóbb például attól volt hangos a városész, hogy a Római-parton élőket alig támogatták az árvízi védekezésben. Szinte semmi segítséget nem kaptak, kiszúrták a szemüket 200 darab üres zsákkal, amiért még el is kellett menniük...

Így bizniszelt a gyanú szerint Kiss

A polgármesterrel közölt, megalapozott gyanú szerint Kiss 2019. októberi polgármesterré választását követően megállapodott egy ismerősével, hogy az érdekeltségébe tartozó cégek rendszeresen megbízásokat kapnak majd az önkormányzattól, amiért cserébe neki és további – az önkormányzatnál dolgozó – hivatalos és nem hivatalos személyeknek pénzt kell visszafizetni. Hogy a vesztegetési pénz eredetét és felhasználási céljait leplezzék, az önkormányzat fiktív, túlárazott szerződéseket kötött több, erre a célra létrehozott gazdasági társasággal. A színlelt szerződésekben írt szolgáltatást, termékbeszerzést valójában nem a szerződő cégek, hanem más gazdasági társaságok teljesítették, a szerződésben vállalt árnál olcsóbban. Esetenként a vállalt munkát az önkormányzat alkalmazottai végezték el.

A polgármestert vezető beosztású személy által az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettével, valamint más bűncselekmények elkövetésével gyanúsítja a főügyészség.