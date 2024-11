Nem lehet többé kutyát, macskát venni a vásárokban - fellépnek a szaporítók ellen

Nagy örömhírt kaptak az állatvédők és állatbarátok. A kormány rendelettel tiltja be a kutyáknak, a házi macskáknak, valamint a madarak vadon befogott egyedeinek forgalmazását az állatvásárokon. Ugyanígy betiltják állatbörze és állatárverés rendezését is. A vásárok ellenőrzése során ugyanis azt tapasztalták, hogy az árusok gyakran nem tartják be a törvényi előírásokat, miközben az állat egészségügyi körülményei is kritikán aluliak voltak.

Betiltják az állatvásárokat Fotó: pexels

A kormányrendelet kiterjed a véletlen és a tervezett házi szaporulatokra is. Az új szabályozás most már nemcsak a törzskönyv nélküli, de a törzskönyvvel ellátott kutyákat, macskákat, sőt a vadon befogott madarakat is érinti. A módosítás célja, hogy véget vessenek az illegális szaporításnak és a vadmadarakkal történő törvényellenes kereskedelemnek. A felfedett állatvásári visszásságok még egy sötét titkot lepleztek le: a törvénytelen körülmények nemcsak egészségügyi problémákat okoztak, hanem a szaporítók törvénytelen üzleteit is elősegítették. Törzskönyv nélküli kutyák, macskák és más állatok cseréltek gazdát, mindezt a törvényi szabályok kijátszásával. A szaporítók milliókat kereshettek a kezeletlen, sokszor beteg jószágokkal. Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos megerősítette, hogy a szaporítók elleni határozott fellépés mindig kiemelt ügy volt és most is az. Az állatvédelem terén bevezetett szigorítások élharcosai voltak a civil szervezetek is. Az állatvédők tényleges beleszólást is kaptak a szabályozásba.