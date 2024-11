Világszenzáció lett egy magyar sajátosság, különlegesség miatt figyelnek milliók nemzetünkre

Bár Magyarország egy kis ország Európa szívében, mégis számtalan dolog van, amire büszkék lehetünk. Világhírű feltalálóinkat, tudósainakt, művészeinket messze földön ismerik, a fővárosunk pedig több ezer turistát vonz ide évente, akik élnek-halnak a magyar gasztronómiáért. Persze a legbüszkébbek mégis a nyelvünkre vagyunk, ugyanis kétség nem fér hozzá, hogy a magyar nyelv a világ egyik legnehezebbike. Épp ezt bizonyítja a Maps on the Web egyik térképe is, amely egy újabb érdekességre hívja fel a figyelmet a magyar nyelvvel kapcsolatban.

Vannak betűk, melyeket csak a magyar emberek használnak / Fotó: pexels.com

Magyar sajátosság

A Maps on the Web nevű oldal olyan térképeket készít, melyek egy-egy ország különlegességeit mutatják meg. Nem kérdés, hogy Magyarország gyakran felkerül ide. Az egyediségekkel foglalkozó oldal legújabb térképén a különböző nemzetek ABC-inek legkülönlegesebb betűit mutatják meg, melyekről egy írott szöveg alapján egyértelműen megállapítható, hogy mely nyelvről is van szó. Még szép, hogy a mi legkülönlegesebb betűnket rajtunk kívül egyik nemzet sem használja hangjelölésre.

Nem húzzuk tovább az időt, a világon egyedülálló betű bizony egy hosszú magánhangzó, méghozzá az „ű” betű. Nem titok, hogy hosszú ő és ű betű is csak a magyar nyelvben létezik, bár bizony más nyelvek is jelölnek hasonló hangokat. Mivel az írásban csak nálunk léteznek ezek a dupla ékezetes betűk, a külföldiek számára az egyébként is nehéz nyelvünk elsajátítását igazi kihívássá teszi. Az is mutatja a dupla hosszú ékezet különlegességét, hogy külön elnevezést is kapott. Gyakran nevezik hungarumlautnak, vagyis magyar umlautnak. Ha a többi nemzet ABC-inek különlegességei is érdekelnek, nézd meg a térképet itt.