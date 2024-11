„Ismét tudok jóízűen enni, és élvezhetem az ízeket“ – ezért került kórházba Lehoczki László

Ahogy arról a Bors korábban beszámolt, azonnal vérre volt szüksége a világhírű magyar katasztrófamentősnek, Lehoczki Lászlónak. Felesége a hivatalos közösségi oldalán árulta el, hogy férje kórházban fekszik, és most ő szorul az emberek segítségére. Az országos összefogásnak hála László rengeteg embertől kapott vért, végül meg is műtötték, most pedig otthonában lábadozik.

Lehoczki László Hope kutyája társaságában lábadozik (Fotó: Facebook/Lehoczki László Official)

A világhírű katasztrófamentős betegsége kapcsán rengeteg pletyka kapott szárnyra. Most, hogy László hazatért a családjához, mindenképp tiszta vizet szeretett volna önteni a pohárba. Elmondása szerint egy nagyon nehéz időszakon ment keresztül, és amíg nem esett át a komoly műtéten, nem szeretett volna beszélni a vele történtekről. Ám most, hogy a bizonytalanság elszállt, elmondta: daganat miatt került kórházba.

Nemrégiben kiderült, hogy a nyelési problémáimat egy nyelvtődaganat okozta. A fogyásomhoz is nagyban hozzájárult, hogy nem tudtam annyit és olyanokat enni, amire szükségem lett volna. Amikor bekerültem a kórházba, és vizsgálatokat végeztek el rajtam, kiderült, hogy erősen vérszegény lettem, és a káliumszintem is nagyon magas. Ezek miatt többek között vérre volt szükségem, hogy olyan állapotba hozzanak, hogy műthető legyek

– részletezte.

Hála a segítőkész embereknek összegyűlt annyi vér, hogy biztonságosan elvégezzék rajta a komoly műtétet. Szerencsére minden rendben ment, a műtét alatt és azt követően is. Egy ilyen időszakban viszont az embernek meg kell birkóznia az új helyzettel, önmagával, a bizonytalansággal, a félelmeivel, és nem vágyik másra, csak a nyugalomra, arra, hogy erőt gyűjthessen.

Sokan kerestek engem és a családomat is a látogatási lehetőség miatt, de nem akartam fogadni embereket már a műtét előtt sem, azután pedig még annyira sem, hiszen a látvánnyal, a kommunikációra való képtelenséggel, a kiszolgáltatott állapottal még nekem is nehéz volt megküzdeni

– árulta el.

Lehoczki László szerint a stressz tehet a problémáról

László élete során sosem dohányzott, nem fogyasztott alkoholt, még kávét sem iszik. Elmondása szerint ehhez a betegséghez leginkább a lelki problémáit tudja kapcsolni, az utóbbi 3 évben ugyanis rengeteg bántás és stressz érte őt.

Nagyon örülök, hogy végre itthon vagyok, és ami most számomra a legfontosabb és legnagyobb érték, hogy ismét tudok jóízűen enni, és élvezhetem az ízeket. Azóta elkezdtem hízni, és egyre erősebbé válok, ebben sokat segít a lelkem legnagyobb gyógyítója, kiskutyám és hű társam, Hope

– tette hozzá.