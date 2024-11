Legyőzte a rákot a 12 éves Bea: „Élvezem, hogy megtanulhatom a dalt”

Egy sussexi kislánynak sikerült legyőznie a rákot. A most 12 éves Beát kisgyermekkorában diagnosztizálták. Kemoterápiával kezelték, ami hatással volt a hallására, és most emiatt hallókészüléket kell viselnie.

Bea gyógyulását a Children with Cancer alapítvány segítette, amellyel a BBC Children in Need együttműködik. A fiatal lányt, most az a megtiszteltetés érte, hogy a BBC 2024-es Children in Need című műsorának kórusának tagja lesz. A kórusban 19 olyan fiatal szerepel az ország minden tájáról, akiknek a Children in Need segített. A kórus a Take That Never Forget című számát adja elő, a neves énekedző és hangszerelő, Mark De Lisser vezetésével.



Bea így nyilatkozott: „Nagyon jó érzés a BBC Children in Need kórusának tagja lenni, élvezem, hogy megtanulhatom a dalt, mivel a szüleim ismerték, de én nem. Már alig várom, hogy Manchesterbe menjek, és találkozzak a kórus többi tagjával. Nagyon örülök, hogy támogathatom a CWCF-et, mivel nagyon sokat segítettek nekem.”

A Children with Cancer Fund teret kínál a hasonló problémákat átélők találkozására. Szórakoztató tevékenységeket biztosít az önbizalom, az ellenálló képesség és az elfogadás fejlesztésére. A 2024-es BBC Children in Need november 15-én kerül megrendezésre.