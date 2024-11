Szívszorító: így búcsúztak Tomitól, a DAC focicsapat hangjától

Csütörtök (október 31.) óta gyászol a dunaszerdahelyi focitársadalom, aznap a futballélet egyik emblematikus figurájától, a DAC hangjától és bemondójától, Bíró Tamástól kellett búcsút venniük. A férfi aznap tragikus baleset áldozata lett: Csilizradványnál letért az útról a kocsijával, amivel egy betonfalnak ütközött.

A DAC hangja, Bíró Tamás halálos autóbalesetet szenvedett Fotó: Pixabay

Híres DJ és a DAC hangja volt Tomi

A szeretett családapát és nagyszülőt most nemcsak a szerettei, a barátai és a csapata, de az egész focitársadalom gyászolja, napok óta több ezren búcsúztak el már tőle. Elsőként csapata, a DAC vett tőle szívszaggató búcsút:

– Mély fájdalommal és megrendüléssel értesültünk bemondónk, Bíró Tomi elhunytáról. A „DAC hangja” 66 éves korában, ma délelőtt tragikus autóbaleset következtében távozott az égi futballpályára. Az egész sárga-kék család nevében őszinte részvétünket fejezzük ki a legközelebbi hozzátartozóknak. Tomi, nyugodj békében! – írta a csapat. A szurkolók és a helyiek szintén százával köszöntek el Tomitól, a férfi ugyanis nemcsak a foci, hanem a zenei élet egyik központi figurájának is számított: a férfi ugyanis Csallóköz legrégebben munkálkodó DJ-jeként nem hiányozhatott a helyi bulikból sem. Partijain mindig jó hangulatot varázsolt, még most, hatvanas éveiben is energikusan zenélt:

Mindenki Tomija ment el. Már soha nem lesz ugyanaz egy focimeccs, egy buli, egy disco… rengetegen szerették

– búcsúzott egy férfi Tomitól. A Ripost egyik olvasója azt is elmondta korábban a lapnak, hogy az eset azért is különösen tragikus, mert a férfi pár nappal a tragédia előtt, október 29-én ünnepelte 66. születésnapját.

Megható gyertyagyújtást szervezett a focicsapat

Csapata a végzetes baleset után több emlékműsorral is megemlékezett Tamásról, akinek ezután megható gyertyagyújtást is szerveztek a pályánál.

Gyertyagyújtás Bíró Tomi emlékére: a Sport utcán található régi DAC-stadion kapujánál megemlékezünk a tragikus autóbalesetben elhunyt bemondónkról, a »DAC hangjáról«

– írták. Úgy tudjuk, hogy a megemlékezésre rengetegen elmentek, emberek tucatja állt néma csöndben, kezében a pislákoló gyertyával.

Az eset körülményeit a helyi rendőrség jelenleg is vizsgálja.