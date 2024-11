Hózápor és kettős fronthatás, ilyen időjárásnak nézünk elébe

Csütörtökön estig változóan felhős időre van kilátás, akár többórás napsütéssel. Estétől délnyugat felől beborul az ég, és vegyes csapadék kezdődik. Reggel 0, délután +5 fok körüli értékeket mérhetünk.

Egy nyugodtabb nap után a hét vége felé már komoly hózáporra kell számítanunk / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Pénteken a borult égből délelőttig sokfelé várható kiadós csapadék: délen és nyugaton inkább eső, északkeleten pedig havazás. Délutánra megszűnik a csapadék, északnyugaton még a nap is előbukkan. Az északi szél egyre többfelé viharossá fokozódik. Az Északi-középhegység tágabb térségében jelentős, akár 5-20 cm-es hótakaró is kialakulhat, itt télies útviszonyokra kell készülni.

Szombaton északnyugat felől felhőátvonulások várhatók, melyekből elszórtan zápor, hózápor fordul elő. Többórás napsütés valószínű, de északkeleten maradhatnak tartósabban ködös tájak. Reggel -10 és 0, délután 0 és +6 fok között változik a hőmérséklet.

Vasárnap erősen felhős, párás, néhol tartósan ködös időre van kilátás. Csapadék nem lesz, de ködszitálás előfordulhat. +5 fok körül alakul a csúcsérték.

Ezért fáj a fejünk a héten

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke) - számolt be róla a Köpönyeg.hu.