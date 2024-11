Kiadták a riasztást: pokoli, ami erre a 3 vármegyére lesújt

Aki az őszi szünet alatt nem élvezte ki a jó időt, annak már nem is lesz rá lehetősége. Óriási fordulat áll be ugyanis most az időjárásban. Jöjjenek a részletek!

Megállíthatatlanul érkezik a tél, több helyen párás, ködös idővel indul a reggel (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Szombaton változóan felhős, reggel párás, foltokban ködös idő lesz. Keleten és északnyugaton elszórtan fordul elő kisebb eső, záporeső. Az ÉNy-i szél nagy területen lesz erős. 16-17 fok körüli értékeket mérhetünk délután, aztán hirtelen csökkeni fog a hőmérséklet – írja a Köpönyeg legfrissebb előrejelzésében.

Vasárnap fátyolfelhők szűrte napos időre van kilátás. Hideg lesz a reggel, többfelé fagy majd. Délutánra már csak 7 és 12 fok közé melegszik a levegő.

Hétfőn a reggeli órákban a párásság fokozatosan megszűnik, at követően ragyogó napsütésre számíthatunk. Csapadék nem várható. A hőmérséklet reggel -2 fok körül alakul, délutánra pedig 10 fokig emelkedik.

Kedden az éjszaka képződött pára- és ködfoltok, valamint a rétegfelhőzet feloszlása után többnyire derült vagy fátyolfelhős, napos idő várható, csapadék nélkül. A hőmérséklet hajnalban -5 és +3, délután pedig 9 és 13 fok között alakul.

Riasztást adtak ki!

A HungaroMet Nonprofit Zrt. citromsárga figyelmeztetést adott ki 3 vármegyére a tartós, sűrű köd miatt. Tartós, azaz 6 órát meghaladó ideig tartó sűrű köd várható, melynek során a látástávolság pár száz méterre csökken – olvasható a met.hu-n. Térképen mutatjuk az érintett területeket: