Esős, szeles időjárással fordulunk rá a hét második felére

Erősen ködös, borús idővel indít a hét második fele. Nagyrész erősen felhős idő várható, amiből csaknem az egész országban eső várható, a hegycsúcsoknál akár vegyes halmazállapotú csapadék is. Emellett ráadásul a szürkés időjárást még az élénk szél is megbolondítja. Ennek ellenére akár 12 fok körüli csúcshőmérséklet is várható, 9-10 fok körüli átlagokkal.

Esős időjárás várható Fotó: Köpönyeg