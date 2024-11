"Az orvosok azt mondták, stresszes vagyok, és jógáznom kell – valójában rákos vagyok” – mondja a 24 éves nő

"Mióta az eszemet tudom, fáradt vagyok, de ettől függetlenül aktív életet élek. Nem iszom sokat, nem dohányzom és rendszeresen mozgok is, megpróbálok figyelni arra is, mit eszem. Fontosnak tartom a jóllétemet. Fiatal vagyok és normális életet élek, ezért is borzalmasan nehéz elfogadni, hogy ilyen történik velem. Bizonyos értelemben mindig is tudtam, hogy valami nincs rendben és örülök, hogy végre kiderült, mi a gond. A legnehezebb, hogy megnézem a két hónappal korábbi fotókat magamról és rájövök, hogy akkor már rákos voltam, de fogalmam se volt róla."

A lányt most egyelőre teszteknek vetik alá, hogy kiderüljön, mi lenne számára az ideális kezelési terv. Próbál erős maradni és a betegsége minden fázisát dokumentálja a TikTokon.