A geológusok legnagyobb megdöbbenésére elképesztő méretű és minőségű aranymezőre bukkantak a föld alatt Hunan tartományban Kínában. A Wangu aranymezőn végzett eddigi kutatások szerint akár 1000 tonna aranyat is tartalmazhat a terület, ami világpiaci áron akár 80 milliárd dollárt is érhet. A próbafúrások során már bebizonyosodott, hogy 1 tonna kibányászott érc akár 138 gramm tiszta aranyat is tartalmazhat. Összehasonlítás végett: az 1 tonna/8 gramm aranytartalom felett már jó minőségűnek számít a kőzet.

Mérhetetlen mennyiségű arany rejtőzhet a föld alatt / Fotó: Illusztráció: pexels.com

A DailyMail beszámolója alapján vannak részek, ahol annyira magas az aranytartalom a kőzetben, hogy szabad szemmel is látható az. Ha minden adat és legenda igaznak bizonyulna a helyszínnel kapcsolatban, akkor egyik pillanatról a másikra Kína megkaparintaná a bolygó legnagyobb aranylelőhelyét. Ez pedig mérhetetlen gazdagságot jelentene az ázsiai országnak, amely jelenleg is a világ egyik legnagyobb aranytermelője, miután a világtermelés 10%-át adja.