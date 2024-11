„A szexuális kapcsolat küszöbén állok a húgommal – nem tudom megállítani az érzéseimet”

Egy férfi bevallotta, hogy érzései vannak az iránt, akiről azt hitte, hogy a „húga ” – és nem tudja, hogy cselekednie kellene-e vagy sem, mert „rossznak” érzi magát.

A férfi úgy nőtt fel, hogy úgy tudta, a nő a féltestvére, ám a mostohaanyja most előállt a kegyetlen igazsággal: semmilyen vérszerinti kapcsolatban nem állnak egymással, mivel a lány egy másik férfitól van, akivel megcsalta az apját. Annak ellenére, hogy megdöbbentette, hogy nem áll rokonságban a „húgával”, a névtelen 39 éves férfi bevallotta, hogy már régóta érzései vannak a lány iránt és megkönnyebbült, hogy nem vérrokonok. Azt is állította, hogy az érzés kölcsönös a pár között. Annak ellenére, hogy házas, a férfi azt mondja, a szíve mélyén tudja, hogy „szereti” a „húgát”, és már elkezdett fantáziálni arról, milyen lenne együtt lenni.

Elmondta, hogyan halt meg az anyja, amikor ő kisgyerek volt, az apja pedig újraházasodott, amikor ő hatéves volt. Amikor lányuk született, azt mondta, hogy „annyira izgatott volt” és „imádta a testvérét”, még azt is mondta, hogy legjobb barátok lettek. „Sajnos apa házassága 10 év után tönkrement, de a »húgommal« nagyon közel álltunk egymáshoz. Mindig is úgy gondoltam, hogy csinos, és felnőttként nagyon vonzó. Most 32 éves” – mondta a The Sun szaktanácsadóinak.

Most derült ki az igazság, miután nővére DNS-tesztet csináltatott, és mostohaanyja bevallotta, hogy megcsalta a férfi apját, nagyjából akkor, amikor a húga fogant. Miután megtudta az igazságot mostohaanyja viszonyáról, kezdett megváltozni a kapcsolat a férfi és a nő között, akit a húgának gondolt. Elmagyarázta: „Azóta találkozunk a húgommal, de a dolgok egyre hevesebbek. Legutóbb, amikor találkoztunk, bevallotta, hogy szexet akar, és őszintén szólva én is, de ez nagyon rossz érzés. Hiszen bár vér szerint nem vagyunk rokonok, mégis családtagnak érzem.”

Azt állította, hogy a nő folyamatosan hívogatja, és azzal zárta a vallomást, hogy tudja, hogy „szereti őt”, de mégsem tudja, helyes lenne-e az érzései szerint cselekedni. A tanácsadó válaszában arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a törvény előtt nem rokonok, mégis, kapcsolatuk az egész családra kihatással lenne. A tanácsadó végül pszichológushoz küldte a férfit.