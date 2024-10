WEMOVE mobilitási park: az elektromos járműveké a jövő

A Magyar Autóklub egy rollertesztpályával lesz kint most csütörtökön, melyhez az elektromos rollereket is biztosítjuk. Ezenkívül a biztonságiöv- szimulátorba is beülhetnek a 18. életévüket betöltött látogatók. Ezzel azt mutatjuk be, hogy egy valós ütközés során hogyan véd meg és mennyire fontos a biztonsági öv használata