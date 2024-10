Kiderült: az űrlényeknek két bázisuk is van a Földön, több száz idegen él a bolygónkon?

Rengeteg embert foglalkoztat, hogy vajon léteznek-e űrlények. A tudósok azt állítják, hogy minden bizonnyal van élet más bolygókon is, hiszen olyan hatalmas a világűr, hogy szinte lehetetlenség, hogy csak a Földön alakult ki. Vannak emberek, akik szerint nem csupán léteznek földönkívüliek, de már itt is vannak közöttünk – nos, lehet, hogy végül nekik lesz igazuk.

Illusztráció / Fotó: ktsdesign

A 79 éves Daniel Sheehan a Harvard Egyetemen végzett ügyvédként, majd később tanácsadó lett ott. A férfi nem csupán hisz az űrlényekben, de olyan dolgokat is állít róluk, amikkel rendesen ledöbbenti az embereket – most is olyan titokról rántotta le a leplet, amit elsőre elég nehéz elhinni, de a mégis tényként közölte.

Az ügyvéd szerint az űrlények már a Földön vannak, ráadásul két bázisuk is van, amikben több száz idegen lény található.

Daniel Sheehan azt állítja, hogy a Kalifornia mellett található Guadalupe-sziget a földönkívüliek "központja", ugyanis egy ott található magaslati ponton, illetve az óceán mélyén is van az idegeneknek bázisuk, amiket folyamatosan figyelnek a hatóságok – állítólag csak tudósok élnek a szigeten, nagyjából 150-en.

Persze erre egyelőre nincs bizonyíték, de az biztos, hogy az "ufóhívőket" rendesen felpaprikázták Daniel Sheehan szavai, hiszen, ha igaz, amit az ügyvéd mond, akkor az űrlények már tényleg a bolygónkon vannak – ebben az esetben már csak az a kérdés, hogy milyen szándékkal jöttek, mi a céljuk a Földdel és az emberiséggel.