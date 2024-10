Sokkolták a vásárlókat a Mammutban - Sokan kiakadtak a döbbenetes látványon

Én gyerekes anyuka vagyok, nekünk is van babakocsink. Rendesen sokkot kaptam, amikor felnéztem és azt láttam, hogy „röpül” lefelé a fejünk fölött egy ilyen. Elsőnek azt hittem, hogy komolyan ledobta valaki, nagyon megijedtem. Ezután láttam csak meg a többit is szétszórva, egymás mellett. Hát elképedtem. Nem is tudtam az üzletekkel foglalkozni, mert amikor felmentem az emeletre, akkor is ezen a dekoráción volt a szemem állandóan. Nem tudom mi volt a cél ezzel, de én nem értem