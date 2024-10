Így védekezik Borbás Marcsi a poloskák ellen

A klímaváltozás következtében több kellemetlen teremtmény is elszaporodott hazánkban, melyek bosszúságot és súlyos károkat képesek okozni mindazoknak, akik a kertjükben gazdálkodnak. Tavasszal és nyáron a spanyol csigák adták fel a leckét a kertészeknek, most pedig épp a márványos és a zöld vándor poloskák inváziójának időszaka tart. Ezek a roppant idegesítő rovarok nem csak a kertészek életét keserítik meg, hanem mindenkiét, ugyanis hangosak, büdösek és mindenbe beleragadnak! A büdösbogarak a népszerű műsorvezető Borbás Marcsi kertjét is megtámadták, így kénytelen volt hadat üzenni nekik! Ha gasztronómiai hírnők így harcol a poloskák ellen!

Az invazív poloskák minden kertész életét megnehezítik Fotó: Kozma István

A Gasztroangyal műsorvezetője YouTube-csatornáján elárulta, a nyarat szerencsére megúszta poloskák nélkül, ám az őszi poloskainvázió már az ő kertjét sem kímélte.

Mindenki kérdezte, hogy hát nálad nincs poloska? Hát akkor még nem volt! De másnapra megjöttek!

- kezd mesélni a közkedvelt műsorvezető a kertjén ostromló kártevőkről, akik egy nap alatt elözönlötték a kertjét. Az irdatlan mennyiségű poloska a szeptember végi napsütésben a paradicsomot, sőt még a babot is kiszívta Marcsi kertjében, aki szokásához híven egy percig sem tétlenkedett.

Én azt csináltam, hogy egy nagy tálat kihoztam és így részenként beleráztam őket a növényről, és hát azokat ott, amik beleestek, azokat pedig átküldtem a túlvilágra

– vallja be töredelmesen Borbás Marcsi, aki nagyon szorgalmasan minden reggel és este lerázta és megsemmisítette a bogarakat.

A poloskák mindenkinek az idegeire mennek Fotó: Kozma István

Harc a poloskák ellen

A vegyszermentes kertet fenntartó blogger módszere bejött, ugyanis azóta már csak egy-egy poloska van a növényein. Bár lassan már minden gyümölcsöt és zöldséget betakarítanak a gazdák, ezek a lények itt maradnak bosszantani minket. Sőt mi több, a lakásunkat is célba veszik. Mivel minden apró repedésen képesek bejutni, érdemes betömködni a lyukakat, ám ez sem jelent ellenük száz százalékos védelmet. Jobb beletörődni, hogy az ősz színes kavalkádjához mára bizony ezek a bosszantó élőlények is hozzátartoznak.