Magyar Pétert egyértelműen Manfred Weber irányítja

De nézzük, mit is jelent a Manfred Weber által irányított néppárti politika Európára és benne Magyarországra vonatkozóan, amire Magyar Péter és pártja hűségesküt tett!

Amint már utaltunk rá, a múlt heti EP-vitában is világosan kirajzolódott, hogy a néppárti politikusok továbbra is a háborúpárti álláspontot képviselik; Weber odáig ment, hogy Orbán Viktor békemisszióját is kétségbe vonta, szerinte az a háború meghosszabbítását szolgálta. Az sem kérdés, hogy a Néppárt kiáll az elhibázott bevándorláspolitika mellett, aminek alappillére a migránstáborok építése, valamint az illegális bevándorlók kvóták szerinti elosztása a tagállamok között.

A Weber-féle politika része a genderideológia támogatása is, tehát a Tisza Pártnak ebben is teljesítenie kell az elvárásokat.

A miniszterelnök múlt pénteken a Kossuth rádióban beszélt bővebben a strasbourgi ülés kapcsán arról, hogy Ursula von der Leyen és Manfred Weber bejelentették, meg akarják buktatni a magyar kormányt, és a kívánatos utódokat is megnevezték. Egy ilyen változás a néppárti elvárásokból következően többek között azt eredményezné, hogy Magyarországnak be kellene szállnia a háborúba Ukrajna mellett, támogatnia kellene a brüsszeli migrációs politikát, teret kellene adnia az LMBTQ-propagandának, ami együtt járna a gyermekvédelmi törvények eltörlésével, illetve a gazdasági hidegháborúban is részt kellene vennünk – fogalmazott Orbán Viktor.

Weber: „Egész Magyarország ellen szavaztam”

Manfred Weber egyébként régóta neheztel hazánkra, illetve személyes bosszúvágy fűti a magyar kormányfővel szemben. Emlékezetes, hogy 2019 tavaszán egy interjúban durván megsértette a magyarokat, amikor kijelentette, hogy nem tart igényt a Fidesz képviselőinek szavazataira, ha ezen múlik, akkor inkább nem vállalja az Európai Bizottság elnöki tisztségét.

A továbbiak ismertek, Weber nem is lett bizottsági elnök, a Fidesz 2019-ben az EP-választások után Ursula von der Leyent segítette a poszt betöltéséhez. Az incidenst Orbán Viktor a múlt heti vitában fel is idézte, emlékeztetve a bajor politikust, hogy előzőleg támogatta, de miután Weber mélyen megsértette a magyarokat, megvonta a bizalmat tőle.

A Néppárt elnökének azonban nem csak személyesen Orbán Viktorral van konfliktusa, korábban már kinyilvánította a kifejezett magyarellenességét – olvasható a Riposton. Egy 2018-as sajtótájékoztatón az Euronews kérdésére azt válaszolta: „A 7-es cikkellyel egész Magyarország ellen szavaztam. Nem a Fidesz, nem Orbán Viktor, hanem az egész ország ellen”.