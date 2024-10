Orbán Viktor: az akciótervvel nagy lendületet adunk a gazdaságnak

Magyarország egy tüske a köröm alatt

„Bajok vannak az EU-ban, és azok jelentik a legfőbb kihívást, amiben Magyarország más válaszokat ad” – mondta Orbán Viktor. Majd így folytatta: a probléma, hogy amit mi csinálunk Magyarországon, azt az európai nép szeretné, miközben az európai kormányok pont annak az ellenkezőjét csinálnának. „Az, hogy nincs migrációs krízis Magyarországon, azzal nagyon sokan cserélnének” – tette hozzá a magyar miniszterelnök. Szintén kiemelte: Magyarországon a legalacsonyabbak az árak, míg másutt ennek a többszöröse. Magyarország egy tüske a köröm alatt, és ez kellemetlen helyzetbe hozza az európai kormányokat – fogalmazott.

A kormányfő szerint a támadások, amik Magyarországot érik, megnövelik a tekintélyünket.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a magyar politika több területen sikeres, és ez is zavarja az uniós vezetőket. „Az EPP mindent egy lapra tett fel, és találtak egy pártot, amit hatalomra akarnak juttatni.” A kormányfő szerint a támadások, amik Magyarországot érik, megnövelik a tekintélyünket. A miniszterelnök a közeljövőről is beszélt: „Jövő héten a francia elnökkel találkozom. Ráadásul Robert Fico visszatért, és jövő héten lesz egy szerb-szlovák-magyar csúcs a migrációról.”

Orbán Vitkor: A nemzeti konzultációnak nagy jelentősége van, mert Európa képtelen alkalmazkodni

Alakul a gazdaságfejlesztési terv, és a 21 pontos terv révén felgyorsulhat a növekedés. A nemzeti konzultáció kapcsán a miniszterelnök így fogalmazott

Orbán Viktor megjegyezte, hogy Magyarországnak egy saját utat kell járnia a gazdaság területén. A kormányfő bízik benne, hogy el tudják kerülni a háborúba való bevonódást, s fontosnak tartja, hogy mindezek mellett meg kell tartani migránsmentes övezetnek Magyarországot.

Orbán Viktor az új gazdaságpolitikáról is beszélt

Az új gazdaságpolitika része lesz a gyermekek után járó adókedvezmények megduplázása, a Demján Sándor Program. 2025-ben látványos változás lesz a mindennapi életben is

– közölte Orbán Viktor. Véleménye szerint a legfontosabb, hogy nem az ész hiányzik Európában, hanem meg kéne csinálni a már létező terveket.