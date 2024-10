3 alappillér, 21 intézkedés: Gulyás Gergely bejelentette, hogy épül fel a kormány gazdaságélénkítő akcióterve

A Demján Sándor-program kapcsán kiemelte: a kis- és közepes vállalkozások biztosítják a magyar gazdaság gerincét, ezért oly fontos ezek támogatása állami szinten. Tőkefinanszírozási program indul, ez új eszköz. Ez segíteni fogja a beruházásokat és fejlesztéseket. Lesznek beruházásélénkítő támogatások, valamint az állam forrásokkal is segíti a digitalizációt. A SZÉP-kártya program beruházási alapú hiteltermékei esetében az éves kamat 3,5 százalékra csökken. Újraindul az exportösztönző hitelprogram. A hazai kis- és középvállalkozásokat érintő EU-s programokat és kifizetéseket felgyorsítják, emellett a program keretén belül segítik csökkenteni ezen vállalkozások adminisztrációját. A kötelező könyvvizsgálati értékhatár növekedni fog.

Ezen intézkedések többsége várhatóan január elsején életbe fog lépni.

Ezek az intézkedések összességében hozzájárulnak a bérek emelkedéséhez, a magyar gazdaság, ezen belül is a kis- és közepes vállalkozások megerősítéséhez, hozzájárulnak a munkahelyek megvédéséhez, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar gazdasági növekedés a régióban és az Európai Unióban is kiemelkedő legyen

– jelentette ki a Kormányinfón Gulyás Gergely.

Beruházások több mint 136 milliárd forint értékben

"Több mint 136 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások a mögöttünk hagyott két hétben" – árulta el Vitályos Eszter kormányszóvivő. Egymilliárd forintból valósultak meg óvoda- és bölcsődeépítések és felújítások, több mint 1,3 milliárd forint értékben közlekedésfejlesztési- és útfelújítási beruházások valósultak meg. 4,2 milliárd forint összegben 10 településfejlesztési projekt fejeződött be. 6 milliárd forintos gazdaságfejlesztési beruházások fejeződtek be. Jelentős, oktatás, közművelődés, sport, egészségügy és szociális területet érintő beruházások is voltak.