„Két hónappal az esküvőm előtt jöttem rá, hogy a leendő férjem nem is létezik”

Senkinek nem kívánjuk azt a felismerést, amelyet egy boldog és szerelmes nőnek kellett átélnie, aki már az esküvőjét és a mézesheteit tervezte. Néhány héttel a lakodalma előtt ugyanis, szörnyű gyanúja támadt Megan Clarke-nak, aki 18 hónapja élt együtt a gazdag és titokzatos párjával Lord Bertie Underwooddal. A brit nő ráadásul feladta a karrierjét és a munkáját, hogy a férfihez költözzön, és minden jól alakult közöttük, amíg titokzatos levelek nem kezdtek érkezni a közös otthonukba. Ezeken ugyanis ismeretlen nevek szerepeltek, és a párja azt állította, hogy biztos a lakás előző bérlői szerepelhetnek a címzettnél.

Az esküvő előtt két hónappal derült ki a szörnyű igazság /Fotó: unsplash.com

Ez azonban nem nyugtatta meg a nőt, aki egyre több gyanús dologra lett figyelmes. Átgondolta a kapcsolatukat, amely az elejétől kezdve túl szép volt, hogy igaz legyen, ráadásul a párja sosem engedte a nőnek, hogy közös képeiket feltöltse a közösségi médiába. Ezek azonban egy ideig nem tűntek fel Megannak, ugyanis Lord Bertie Underwood elkényeztette őt ajándékokkal, majd hamar magához költöztette és megkérte, hogy adja fel a munkáját és helyette szálljon be az ő vállalkozásába, amely luxusórák adás-vétele és javítása volt. A férfi saját bevallása szerint gazdag és előkelő angol úri családból származásik és évtizedek óta órákkal foglalkozik. Ez azonban mind szemenszedett hazugságok voltak.

Megan utánanézett a neveknek, amelyekre a leveleket küldték, és kiderült, hogy a párja álnéven mutatkozott be neki, és valójában Robert Madejskinek hívják és több bűncselekmény elkövetéséért is körözik, ráadásul több álnéven is követett már el csalásokat.

Most nem tudom, hogy a szerelmi történetünk bármelyik része is valódi volt-e. Azt hiszem, hogy ő az a fajta ember, aki nem tud őszintén szeretni senkit sem

- kezdte beszámolóját a nő a Metronak.

Szembesítettem vele, hogy tudom a titkát, de nem adott rá választ, hogy igaz-e vagy sem. Másnapra azonban egyik pillanatról a másikra eltűnt az életemből. Nekem kellett lemondanom az esküvőnk napját is, és kiderült, hogy a lakás amiben éltünk, az is csak bérelt volt.