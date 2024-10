Különös jelenség: zuhogó esőben, újholdkor hintáztak az újpalotai park közepén – Videó

Aki Budapesten él, már hozzászokott, hogy a Nyugati térnél a táncoló varjúembertől a béna biciklitolvajon át egészen a kajadobáló fantomig sokféle furcsa figurával lehet találkozni. A fővárosban járva időnként különös látvány tárul elénk, de amibe egy népszerű képzőművész csöppent, arra még ő sem volt felkészülve!

Esőben, szélben nem számít az ember efféle látványra / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Esőben mit keresett a játszótéren?

Krnács Ágotának nem újdonság, ha Újpalotán különös dolgot lát, hiszen egy darabig a kerület víztoronyházának tetején rendezte be műteremlakását, és szó szerint „madártávlatban” szemlélte az ott élők mindennapjait. Bár már nem él a kerületben, mégis fel van rá készülve, hogy ott bizony zajlik az élet – de még hogy!

A képzőművész október 2-án, szerdán levitte sétálni a barátnője kutyáját. Épp újhold volt, és a hiedelem szerint ilyenkor az előző időszak feszültsége feloldódik és új, felszabadító érzés árasztja el az embert. Ágota hisz a spiritualitásban, ezért épp az újhold beköszöntéhez igazította a sétáltatást, bízva benne, hogy az ő életére is pozitívan hat a holdciklus.

Este 8 óra 50-kor köszöntött be az újhold, ő pedig 10 órakor vitte le az ebet, hogy addigra biztosan jól lássa. „Azzal a lelkülettel mentem le, hogy na, most újhold van, kezdődik egy jobb időszak számomra is” – mesélte a Metropolnak Ágota. Azt azonban nem sejtette, milyen látvány fogadja a Nádastó Park Játszótérnél. Minden olyan szürreális volt: az égen a holdsarló, a zuhogó eső, a kihalt utca, a szemközt tolató tűzoltóautó, a park szélén parkoló rendőr - és a park kellős közepén önfeledten, mámorosan hintázott valaki.

Szerintem így vezethette le a feszültséget, ami újhold előtt ráragadt. Elég furcsa volt az egész, mert miközben a srác hintázott, a tértől nem messze egy tűzoltó autó kifelé tolatott az egyik utcából, és rendőr is volt ott. De amúgy senki nem járt az utcán. A zuhogó esőben csak lengett a hintán oda-vissza az a srác!

- idézte fel Ágota, aki annyira érdekesnek találta a jelenetet, hogy fel is vette a telefonjával.

