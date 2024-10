Emberkereskedelem gyanúja merülhet fel Lakatos Márk ügyében

Egy fiatalember kereste fel a Bors szerkesztőségét. Nevét, telefonszámát, elérhetőségét is megadta, dokumentált formában. Írásba adta, ha bárki kételkedik állításában, kiáll a nyilvánosság elé és akár egy perben is bizonyítja, hogy igazat állít. Elmondta, hogy a felháborodása miatt fordul a nyilvánossághoz. Elege van abból a hazugságból és álszentségből, amikor olyan emberek beszélnek a gyermekvédelemről, akiket szerinte „messzire kellene kergetni még a téma közeléből is”.

A „gyermekvédő” Lakatos Márk kiskorú fiúkra vadászik az interneten

A Borsnak nyilatkozó fiatalember saját példáját hozta fel. Részletesen elmesélte, hogyan ismerkedett meg Lakatos Márkkal, a neves influenszerrel, még kiskorú fiúként. Hogyan kérte el Lakatos a telefonszámát, hogy aztán nyomban beindulhasson a ravaszul kitalált „befűzés”, rábeszélés, „nyomásgyakorlás”.

„16-17 éves koromban a szüleim néha a hétvégén, egyszer-egyszer megengedték, hogy elmenjek késő estig szórakozni. Persze pesti Belváros és a felkapott bulihelyek. Aztán az egyik helyen Lakatos, mondjuk így, kinézett magának, rám nyomult. Beszélgetni, lépésről lépésre barátkozni kezdett. Csak később jöttem rá, hogy szexuálisan próbál beetetni. Nekem ő egy híresség volt, egy celeb, és persze egy 16 éves fiúnak ez még tetszik is. Ráadásul eleinte nem fogtam gyanút. Aztán néhány célratörő üzenet után már persze kapcsoltam.”

- fogalmazott a Borsnak Lakatos meg nevezett áldozata, akinek nyilvánvaló lett, hogy az influenszer egy kiskorú fiút akar magának.

Lakatost az sem zavarta, hogy az illető tudtára adta, hogy kizárólag a lányokhoz vonzódik. Lakatos megjátszotta az esélyt, hátha sikerül a gyereket "átcsalogatnia".

A bemutatott bizonyítékok alapján Lakatos lépésről lépésre haladt, rutinos trükkökkel próbálkozott, hátha mégis átmegy a „másik térfélre” a gyanútlan kiskorú.

Amikor a fiú rájött, hogy mire is próbálja rábeszélni, mindent elmondott otthon a szüleinek. Akik nagyon felháborodtak, és azt javasolták, hogy a népszerű influenszer minden egyes üzenetét mentse el, rögzítse, legyen rá bizonyíték hogyan is próbálkozik Lakatos Márk kiskorú fiúk behálózásával. Még azután is, hogy a fiúk egyértelműen kinyilvánítják, hogy kizárólag a lányokhoz vonzódnak.