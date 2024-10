Szívszorító videó: lebénult a balesetben megsérült 14 éves Bogi – gépek tartják életben

A teljes lakást át kell alakítani az ő helyzetére, a szobáját is akadálymentesíteni, erre próbálunk most gyűjteni és támogatást kérni. Új, speciális ágyra lesz szüksége, olyan kocsira, amibe be tud majd ülni, ebben szeretnénk a támogatását kérni mindenkinek, akinek lehetősége van rá.