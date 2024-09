„A gyerekemet még a sarki kisboltba sem merem leengedni” – Zavarodott férfi tartja rettegésben Újpalotát

Budapest XV. kerületében az utóbbi időben egyre több gondot okoznak a randalírozó részeg vagy épp kábítószer hatása alatt álló zűrös alakok. A helyiek már meg sem lepődnek azon, hogy nap mint nap rendőrségi sziréna hangja veri fel nyugalmukat. Most az Újpalotai csevegő Facebook-csoportban számoltak be arról, hogy egy zavarodott férfi egy üzlet kirakatát, egy buszmegállót és egy autót is megrongált.

A zavarodott férfi a buszmegálló üvegét is kitörte Fotó: Facebook/Újpalotai csevegő csoport

Ámokfutás rendezett a zavarodott férfi Újpalotán

Rendőrök lepték el szeptember 23-án hétfő éjszaka a XV. kerületet. Egy zavarodott férfi miatt érkeztek, aki szinte a semmiből kapott egy dührohamot és a helyi kisboltban rendezett jelenetet. A férfi tört zúzott a kisboltban, majd miután az ott dolgozók rászóltak kirohant az üzletből és a közelben lévő buszmegállón töltötte ki dühét.

Ott voltam a boltban, amikor történt az eset. A férfi besétált majd egy fiatal sráccal kezdett ez veszekedni. Nagyon begurult majd elkezdett csapkodni, ütött-vágott amit és akit ért. Több terméket is a földre dobott majd kirohant az üzletből, aztán a buszmegállóhoz rohant, aminek kitörte az üvegét.

– idézte fel lapunknak az egyik szemtanú, aki arról is beszélt, hogy a férfi itt még nem állt le, a buszmegállóval szembeni parkoló felé indult, ahol ököllel beleütött egy ott parkoló autó hátsó szélvédőjébe, ami be is tört.

„Pár percre még az autó riasztója is megszólalt... Kíváncsi vagyok, ki fogja kifizetni a károkat." – tette hozzá.

A helyiek rettegnek a kerületben, úgy gondolják, hogy a környék egyáltalán nem biztonságos. Sokan úgy gondolják, hogy a VIII. kerületi elhíresült Népszínház utcában sem történik annyi szörnyűség, mint Újpalotán. Ahogy az ott élők fogalmaztak: lassan olyan lesz mint Bronx.

Az egészben a legszomorúbb, hogy ez egyre gyakoribb. A gyerekemet egyedül még a sarki kisboltba sem merem leengedni, míg mi ennyi idősen már szinte mindenhova egyedül jártunk. Nagyon meg kéne válogatni, hogy kiket telepítenek be ide más kerületekből... Elszomorító a helyzet.

– zárta gondolatait egy törzsgyökeres újpalotai nő.