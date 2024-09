Kiderült, hány cukros üdítőt lehet büntetlenül meginni hetente - efölött tönkretesszük a szívünket!

Sokan reménykednek abban, hogy egy kis testmozgással kompenzálni tudják az egészségtelen táplálkozás negatív hatásait, például ha túl sok cukros üdítőt isznak. Egyáltalán mennyi a túl sok, és mit tesz a testünkkel ez a mennyiség? Íme a válaszok!

Mutatjuk hány cukros üdítő fér bele hetente. Fotó: Kisalföld / Rákóczy Ádám

Évtizedekig vizsgálódtak a kutatók

Az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálatának (NHS) kutatásában egy 100 000 felnőttből álló csoportot követtek nyomon 30 éven keresztül, és megállapították, hogy nagyobb a szív- és érrendszeri problémák kockázata azoknál, akik egy bizonyos mennyiségnél több cukros üdítőt isznak hetente.

Mennyi cukros üdítő nem jelent még gondot?

A kutatásban résztvevők közül sokkal nagyobb valószínűséggel lett szívproblémája azoknak, akik hetente legalább kétszer fogyasztottak cukros italokat. Vagyis heti két üdítő alatt van a mérce, ha nem akarjuk tönkretenni a szívünket.

Aki sokat mozog, sportol ihat többet?

A tanulmány szerint önmagában a mozgás nem képes ellensúlyozni a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának magas kockázatát, amit a cukorral édesített italok fogyasztása jelent. Még akkor sem, ha az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által javasolt heti 150 percet mozog valaki. Ez persze nem azt jelenti, hogy felesleges sportolni, a fizikai aktivitás ugyanis legalább a felére csökkenti a cukorral édesített italokhoz kapcsolódó kardiovaszkuláris kockázatot, de nem szünteti meg teljesen!

És mi a helyzet a cukormentes üdítőkkel, abból lehet többet inni?

A vizsgálatból az is kiderült, hogy a cukor édesítőszerekkel való helyettesítése, vagyis az áttérés a cukros üdítőkről a cukormentes változatokra kisebb mértékben ugyan, de szintén megnöveli a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát. Egészségi szempontból tehát a legjobb továbbra is a vízivás és a testmozgás kombinációja, a cukormentes italok fogyasztása maximum a "kisebbik rossz" a cukros üdítők választásához képest-számot be a kutatás eredményeiről a Rizikométer.