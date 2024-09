Fűtési szezon: még nem késő beszerezni a szén-monoxid-érzékelőket, mutatjuk, milyet érdemes venni!

A fűtési szezonra való felkészülés egyik fontos eleme, hogy legalább ilyenkor beüzemelnek a konvektorral, fával fűtők egy életmentő eszközt. Azonban a szén-monoxid-mérgezés megelőzésére szolgáló eszközből sem mindegy, milyet veszünk és hová tesszük azt!

Ez kell ahhoz, hogy biztonságban legyünk a fűtési szezonban

A fűtő- és tüzelőberendezések, valamint a kémények rendszeres, szakszerű ellenőrzése mellett a fűtési szezon előtt és alatt legalább olyan fontos, hogy a lakás szellőzőnyílásai soha ne legyenek eltömítve, rendszeresen legyen szellőztetve és legyen a háztartásban egy szakboltban vásárolt szén-monoxid-érzékelő.

Kinek érdemes szén-monoxid-érzékelőt vennie?

A szén-monoxid az ember számára láthatatlan, színtelen, szagtalan, íztelen, a levegőnél egy kicsivel könnyebb mérgező gáz, ami a tökéletlen égés során jön létre és egy percen belül ölhet is. Vagyis a nyílt égésterű vízmelegítő berendezéssel vagy fűtőeszközzel (konvektor, kazán, kályha, kandalló) rendelkezőknek érdemes egy ilyen eszközt beszerezniük a katasztrófavédelem szerint.

Mikor ölhet a szén-monoxid?

Ha veszélyes mennyiségben gyűlik össze abban a helyiségben, ahol tartózkodunk. A gáz felhalmozódása a lakásban alapvetően három okra vezethető vissza:

nem megfelelő a nyílt lánggal égő berendezés műszaki állapota;

a nyílt lánggal égő berendezés levegő-utánpótlása nem biztosított;

elmaradt a berendezések karbantartása, tisztítása vagy a kéményseprés.

Mi alapján válasszunk szén-monoxid-érzékelőt?

Érdemes olyat venni, ami elemmel vagy akkumulátorral működik, hogy áramkimaradás esetén is működjön. Csak megbízható forrásból vásároljunk és nézzünk utána, hogy a kiválasztott darab nem szerepel-e a katasztrófavédelem negatív listáján. Ugyanitt a pozitív, bevizsgált darabok listája is megtalálható, ami segíthet a választásban. Miután megvettük a készüléket, semmiképp ne próbáljuk ki otthon! Egy kipufogóhoz tartott vagy cigarettafüsttel lefújt érzékelő olyan terhelést kap, hogy életmentésre alkalmatlan lesz. A felszerelésnél pedig mindig tartsuk be a gyártó előírásait.