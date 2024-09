"Szellem szállta meg a házat és ő szórakozik velem" – papot hívott a házhoz a tóalmási Fruzsina

Az embereket mindig is foglalkoztatta, hogy mi történik velünk a halálunk után. Sokakat megnyugtatna, ha lenne bizonyíték arra, hogy bizony, van élet a halál után. Hiszen hova is tűnik a lélek, ha meghal valaki? Azok az emberek, akik halálközeli élményt éltek meg, szintén furcsa beszámolókkal kecsegtetik a hozzátartozókat. Arról nem is beszélve, hogy rengeteg ember azt állítja, találkozott már szellemmel. Egyelőre nincsen tudományos bizonyíték arra, hogy nem csak a képzeletünk játszik velünk, de egy biztos: ha furcsa dolgokat hallasz az éjszaka közepén és egyedül vagy otthon, minden lehetséges túlvilági teória megfordul a fejedben.

Szellemre gyanakodott a fiatal nő Fotó: unsplash.com

A tóalmási fiatal nő a közösségi oldalon mesélte el, hogy az utóbbi pár napban rengeteg ijesztő és furcsa dolog történik az otthonában. Ahogy arról Fruzsina követőinek beszámolt, szülei elutaztak egy külföldi nyaralásra és őt kérték meg, hogy addig vigyázzon a családi házra.

"Nem bántam, hogy haza kell mennem, igazából kicsit még vártam is. Mióta egyetemista vagyok Budapesten élek a barátnőmmel egy albérletben és bár nagyon szeretem a folyton nyüzsgő Budapestet, néha jó visszatérni vidékre." – kezdte bejegyzésében Fruzsi.

Már első este, amikor lefekvéshez készülődött furcsa hangokat hallott a padlásról. Állítása szerint olyan volt, mintha valaki csoszogva sétálna odafent.

Hamar elhessegettem a gondolatot. Próbáltam bemagyarázni magamnak, hogy csak beképzelem az egészet, úgyhogy inkább bebújtam az ágyba és felhangosítottam a tévét.

– írta.

Másnap késő este azonban újabb ijesztő zaj zavarta meg a nyugalmát.

Hallottam, hogy valami a karmaival kaparja a falat. Nagyon megijedtem, azonnal kipattantam az ágyból és körbenéztem először a szobában majd az egész lakásban, de semmit sem találtam. Ekkor eszembe jutott, hogy lehet, hogy egy szellem szállta meg a házat és ő szórakozik velem.

– folytatta.

Fruzsina egész éjjel aludni sem tudott, ugyanis az agya sorra gyártotta a rémképeket a fejében. Eszébe jutott minden horrorfilm és minden rémtörténet, amit életében látott és hallott.

A harmadik napon észrevettem, hogy egy-két tárgy is elmozdult a helyéről. Felcsavarodott a szőnyeg széle, felborult a padlóváza és még sorolhatnám. Ekkor úgy döntöttem, hogy elég és azt tettem, amit a filmekben láttam: felhívtam egy papot, hogy mikor tudna eljönni megszentelni a házat

– olvasható a posztban.