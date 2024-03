"A tál mellé volt írva, hogy SOS" – Szellemek járnak egy rózsadombi villában? Hátborzongató dolgok történnek Bettinával

Felújított, modern lakások vannak kialakítva abban a rózsadombi villában, ahová Bettina is költözött 2023 októberében. A fiatal lány maga sem értette miért nem tudott nyugodtan aludni november óta, majd a születésnapján egy furcsa álomból riadt fel. Ekkor kezdte el érezni, hogy valami nincs rendben a lakással, sőt, talán az egész házzal.

Tragikus múltja lehet a szellemjárta rózsadombi villának

Bettina egy világító tükörrel álmodott, ugyanazzal, ami a lakása falán is ott volt. Az álma annyira megijesztette és rossz érzéseket keltett benne, hogy egy spirituális ismerőse tanácsára le is takarta a tükröt és sót tett alá tálban. Ez után azonban még furcsább dolgok kezdtek történni a házban, ahol Bettina már nem is mer tartózkodni.

November óta nem tudok rendesen aludni az albérletben, a szervezetem is legyengült, hajnalban pedig azt érzem, mintha ott lenne valaki a lakásban. Amikor letakartam a tükröt azt hittem megoldódik a dolog, de nem így lett. A ponyva egyszer csak a semmiből leesett a tükörről, a sóval teli tálban pedig kéznyomokat láttam és a tál mellé volt írva, hogy SOS

– mesélte tapasztalatait Bettina a Metropolnak, aki azóta nem is mer otthon aludni. Először ő sem akarta elhinni, amiket tapasztalt, míg utána nem nézett kicsit a villának, amiben lakik.

„Kiderült, hogy a 40-es években művészkolónia élt a házban, ahol gyakran rendeztek partikat is. A látnok ismerősöm mondta, hogy 1947 körül az egyik művész férfi múzsája, egy fiatal lány egy ilyen partin túlzott alkoholfogyasztás vagy mérgezett ital miatt elhunyt. A testét pedig a pince alá temették, ahol akár azóta is ott lehet, a lelke pedig itt kísérthet" – részletezte Bettina, hogy mit talált a ház múltjáról. Bettinának több sem kellett, azonnal elkezdte kutatni a lehetőségeket, hogy megtisztítsa a házat a lelkektől és utána járjon, hogy valóban az itt elhunyt lány lelkét érzi-e a villában.

"El fogok innen költözni"

Bettina bízott a tisztításban, állítása szerint a szellemek el is tűntek, de nyitott átjárók maradtak a házban, amiket nem sikerült lezárni. Ráadásul már nem csak Bettina, de a párja, a barátnője és a szomszéd is érzi a furcsaságokat.

Járt itt egy szellemkutató csapat, akik egy eszközzel felmérték az elektromosságot a lakásban, valamint megjelent az itt meghalt fiatal lány szelleme is, az eszközt bekapcsolva 1-2 szót kezdett el mondani: Pince pince pince, serleg, féltékeny nő. Ez után kihívtunk egy ismert mágust a társával, hogy azonnal tisztítsa meg a lakást. Tájékoztatott minket hogy a lakás önmagában kevés, az egész házat meg kell, kezdve a pincétől

– mondta Betti, aki szerint a tisztításkor sikerült távoznia a lány szellemének, de a mágus szerint még további átjárók vannak a házban a túlvilágra, amiket nem tud lezárni.

„Jelenleg ott tart a dolog, hogy egy hete nem élek életvitelszerűen a lakásban, a páromhoz költöztem ideiglenesen. Beszélni fogunk a főbérlőmmel, ugyanis nem tartjuk kizártnak, hogy tudta, hogy a ház szellemjárta. Maga a lakás gyönyörűen van berendezve így 6 hónappal ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy valaha is ezeket a jelenségeket fogjuk tapasztalni" – részletezte Betti, aki azt tanácsolja mindenkinek, aki régi épületbe, villába költözik, hogy keressen rá, milyen a múltja az épületnek. Hiszen egy olyan ház, ahol tragédiák történtek, könnyen lehet szellemtanya. Betti azt javasolja, ha valaki ilyet tapasztal, ne féljen, nem rossz szándékkal vannak ott a lelkek. Hívjon szakértőt és segítsen a szellemeknek eltávozni a házból, hiszen valójában ők is azt szeretnék.