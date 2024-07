„Lelőlek titeket!” - Vadászpuskával üldözte a vecsési szellem Brigit és Attilát

Megjósolta már a világvégét, előre látta az emberiséget és az állatvilágot pusztító újabb világjárványt, de mindez nem rémisztette meg annyira felnőttként Mátyás Ferencné Brigittát, mint amit gyerekkorában, 1998-ban kellett megtapasztalnia.

A szellem ordított a gyerekekkel Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

„Vadászpuska volt a kezében!”

Brigitta még évtizedekkel később is libabőrös lesz tőle, ha visszaemlékszik, mit élt át akkor testvérével, Attilával. Ahogy őt, öccsét is különleges képességgel áldotta meg a sors: látják a szellemeket. Gyerekkoruk óta mindketten hisznek a túlvilág létezésében, ezért sem féltek sosem, amikor egy-egy kóbór lélek „meglátogatta őket”. Brigitta 12 évesen nem számított arra, hogy azon a nyáron, 1998-ban egy puskás szellem nekik ront. A szellemlátó testvérpár az édesapjukkal és az ő munkatársaival mentek ki Vecsés határába. Míg a felnőttek dolgoztak, addig a fiatalok kószáltak a környéken. Egy szőlőshöz jutottak el, ahol olyan méretes szőlőfürtök lógtak.

„Gyönyörű, kék szőlők voltak, gondoltuk megkóstoljuk” – kezdte mesélni Brigitta a történetét.

Alaposan körbenéztünk, hogy biztosra menjünk, nem lát minket senki. Nyúltunk mindketten egy-egy fürt szőlőért, mire egy hang megszólalt a hátunk mögött: Ne lopjatok, mert lelőlek titeket! Hátranéztünk, és egy csizmát, kalapot viselő, szakadt ruhás emberalakot láttunk mind a ketten. Vadászpuska volt a kezében! Nagyon megijedtünk, és elkezdtünk rohanni. Ő pedig szaladt tovább felénk

- mondta még most is elcsukló hangon a szellemlátó, aki szerint a vadászpuskás szellem riogatta is őket.

A szőlősből tört elő a kísértet Fotó: Denes Martonfai

„Senkit nem találtak”

Én kiabáltam, hogy kérem, ne lőjön le, ne bántson minket! Odarohantunk, ahol apukámék szedték a káposztát. Ők egyből megkérdezték, miért vagyunk ilyen falfehérek

– folytatta a látó nő, aki akkor még nem tudta, hogy szellemmel volt dolguk. Csak akkor szembesültek vele, amikor a szüleiket is riadóztatták.

Elmondtuk nekik, hogy mi történt, és hogy ott a szellemalakot öltött vadász a szőlősben, de ők nem láttak senkit. Még a munkát is félbehagyták mind a hatan és mindannyian elkezdték keresni a kísértetet, de senkit nem találták!

- folytatta Brigitta.