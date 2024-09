Szerencsés leszel? Ezekre a csillagjegyekre lesz különös hatással a titokzatos Neptunusz

A csillaghullásokkal és egyéb látványos égi jelenségekkel tarkított nyár után, idén ősszel is sok szép látványosság szemtanúja lehetsz. Ezek közül az egyik legszebb a Neptunusz oppozíciója. de mit is jelenthet ez számodra?

A Neptunusz a Földdel és a Nappal áll majd egy vonalban (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Az előző hónapokban számos kisbolygó-oppozíciónak lehettél tanúja. A Svábhegyi Csillagvizsgáló arra hívta fel a figyelmet, hogy ezúttal a Halak csillagképben tartózkodó Neptunusz következik a sorban. Szeptember 21-én szombaton hajnali 2 óra 16 perckor következik be a látványosság, mely során a Földdel és a Nappal kerül majd egy vonalba a Neptunusz.

A megfigyeléshez mindenképpen javasolt legalább egy kézi távcső használata. Az egész éjjel látható Neptunusz megkeresését az is segíti, hogy a Szaturnusz is viszonylag közel lesz hozzá azon az estén, a Vízöntő csillagképben. A látványosság ráadásul egyes csillagjegyekre is hatással lehet majd és most azt is eláruljuk, hogy melyekre.

Az Ikrek számára bosszantóak lehetnek szerettei és úgy érezheti, hogy mindenki összeesküdött ellene. Ha lehet, semmiképpen ne most reagálj az esetleges problémákra, nézeteltérésekre. A legjobb, ha annyira passzív maradsz, amennyire csak tudsz. Így elkerülheted az újabb konfliktusokat, egészen a vasárnapi megkönnyebbülésig.

Az Oroszlán számára sem lesz felhőtlen a szombat. Lehet, már sokadjára hallod, de mindenképpen szorítsd vissza a kiadásaidat, mert ennek így nem lesz jó vége. A pénzügyi zavaraidra csupán a józanságod lehet hatással. Ha sikerül egészen vasárnapig kibírnod, annak meglesz majd a méltó jutalma.