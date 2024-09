Megoldódott a Bermuda-háromszög rejtélye, erre nem gondolt senki

A Bermuda-háromszög rejtélyét minden ember ismeri a földön. Létezik egy háromszög alakú terület az Atlanti-óceán egy térségében, ahol tömegével tűntek el hajók, repülők, és emberek megmagyarázhatatlan körülmények között az évek során. A Bermuda-háromszög rengeteg filmet és sorozatot ihletett a maga tragikus és rejtélyes helyzetével, azonban sokáig a modernkor tudósai is értetlenül álltak azelőtt, hogy miért ez a 700 ezer négyzetkilométernyi terület az egyik leggyilkosabb része az óceánnak.

Megoldódott a Bermuda-háromszög rejtélye Fotó: Metropol/Illusztráció

A Florida, Puerto Rico és Bermuda közötti halálos terület azzal vált ismertté, hogy több tízezer ember veszítette életét itt, és erről hivatalos statisztikák is készültek, úgyhogy nem csak egy mítoszról van szó. Pont emiatt egy ausztrál tudós Karl Kruszelnicki fantáziáját is izgatta, hogy vajon mi okozhatja a sok halálesetet itt? Idegenek, természeti katasztrófák, esetleg természetfeletti aktivitás? A válasz egyszerű: a statisztikák mindig az áldozatok számát, és nem az áthaladó forgalom halálozási arányát vette alapul – számolt be róla az Unilad.

A Bermuda-háromszög rejtélye mindössze a rossz időjárási viszonyoknak és az emberi tévedéseknek köszönhető. A terület közel van az Egyenlítőhöz, ezért tudományosan bizonyítható, hogy gyakoriak a rossz időjárási körülmények errefelé, és bár magasabb a halottak száma itt, mint máshol az óceán területén, százalékosan nem rosszabb a helyzet mint bárhol máshol a világon

– árulta el a kutató a lapnak.

A szakértő szerint azért történt ennyi tragédia itt, mert az amerikai partok miatt hatalmas az áthaladó hajók, és repülők száma, amelyek a világ leggazdagabb országába akarnak eljutni. Az áthaladó forgalom magasabb száma miatt pedig nyilván az elhunytak és az eltűntek száma is magasabb mint máshol, azonban ha megnézzük az angol és amerikai parti őrség jelentéseit, akkor kitűnik, hogy az erre utazók ugyanannyi százalékával történik baleset, mint bárhol máshol a világon.

Emellett nem elhanyagolható tény az sem, hogy hibás és hamis jelentések garmadája került be a köztudatba, és több kutató jelezte már, hogy nagyon sok hajót eltűntként tüntetnek fel a statisztikákban, amelyek csak késve érkeztek meg Amerikába. Emellett több olyan dokumentum is napvilágra került, amelyekben az óceán más pontján történt baleseteket is a Bermuda-háromszög áldozatának jegyezték be.