Ezzel a három, kegyetlen trükkel veri át az ételfutárokat az újpalotai család

Általában háromféle csalást játszanak be és csak az elmúlt héten több futárt is sikerült palira vennie a családnak. Az egyik taktikájuk, hogy megrendelik az ételt, de sosem fizetnek előre, hanem készpénzes fizetést választanak. Amikor megérkezik a futár, nem engedik be, hiába laknak a földszinten. Általában odahívják a földszinti ablakukhoz, majd kérik hogy adják be a kaját, mert meg akarják nézni, hogy minden megérkezett-e.