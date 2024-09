Szülők figyelem, ma lejár egy fontos határidő! A gyerek egészsége múlhat rajta!

Nem lesz túl jó idő a hétvégén

A köpönyeg.hu szerint pénteken sok helyen lehet esőre és záporra számítani, különösen a keleti országrészben. Jelentős mennyiségű csapadék várható. A Dunántúlon az északnyugati szél megerősödik, északnyugaton időnként viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet 11 és 26 fok között alakul majd. Szombaton már az ország nagy részén erősen felhős vagy borult idő várható, sok helyen esővel, záporral, helyenként jelentős mennyiségű csapadékkal. A hajnali hőmérséklet 9 és 17 fok között lesz majd, napközben pedig csak 12 és 19 fok várható. Az esős idő és a szél miatt az utakon csúszós felületekre, erős oldalszélre kell készülni. Vasárnap pedig folytatódik a többnyire felhős vagy borult idő, sok helyen esővel és záporokkal, helyenként jelentős mennyiségű csapadékra is számítani lehet. Délután 12 és 20 fok várható.

Szombaton mulatság lesz a Ferencvárosban is

Vezetett sétákon is részt vehet bárki a Városligetben

Ligetmesék címmel szeptember 14-én kicsiket és nagyokat egyaránt várnak a Liget játékos, felfedező sétájára. A jókedvet és izgalmakat tartogató Ligetmesék programján közelebbről is megismerkedhettek a Millennium Háza történetével. A séta során olyan érdekes kérdésekre is választ kaphattok, hogy hogy is kerülnek szárnyas oroszlánok a Millennium Háza falaira, és vajon ki alussza örök álmát a Városliget egyetlen sírjában. A sétán résztvevők ajánlott korosztálya 6-12 év. További részletek itt olvashatók ezzel kapcsolatban.