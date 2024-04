"Ez egy abszolút új gondolat" - elárulta a szakember: helyes táplálkozással befolyásolhatjuk a HPV-vírus kimenetelét

A human papilloma vírus nem csak nőket, de férfiakat is érint. Az egész világot tekintve a HPV az egyik legelterjedtebb szexuális úton terjedő vírus; a világ lakosságának 80%-a (5-ből 4 ember) a vírus valamely fajtájával megfertőződik életében legalább egyszer.

Fotó: Pixabay

A vírus ellen már több féle módon is lehet védekezni, többek között oltással is, de a kutatások szerint van egy másik lehetőség is arra, hogy kezelni lehessen a HPV-t. Ez pedig nem más, mint a megfelelő étkezés.

Ez egy abszolút új gondolat, hogy a táplálkozással is befolyásoljuk ennek a kimenetelét. Jól említetted, egyrészt a megelőzésben nagyon nagy szerepe van a táplálkozásnak, tehát a cél inkább az volna, hogy mindenkit a megelőzésre sarkaljunk, viszont a terápiát ki tudjuk egészíteni étkezéssel is

- mondta Kovács Virág dietetikus, aki hangsúlyozta, hogy ez nem helyettesíti a gyógyszeres kezelést, ugyanakkor egy segítség lehet, hogy hatékonyabb legyen a terápia.

A szakember elárulta a TV2 Mokka című műsorában, hogy az eredményes kezelés szempontjából érdemes kerülni az olyan ételeket, mint az ultrafeldolgozott élelmiszerek vagy az alkoholt.